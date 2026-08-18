יחזק את הצפון: ניסן זאבי מצטרף למפלגה של בנט

ניסן זאבי ובנט ( צילום: מפלגת "ביחד" )

ניסן זאבי, ממייסדי ארגון "לובי 1701" ותנועת "הביתה, חוזרים לגליל", מצטרף היום (שלישי) למפלגת "ביחד" של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

זאבי הפך לדמות מוכרת במאבק הציבורי של תושבי הצפון במהלך מלחמת חרבות ברזל. עם פרוץ המלחמה הוא גויס למילואים ושירת במשך יותר משנה בכיתת הכוננות של קיבוץ כפר גלעדי. במקביל הקים את "לובי 1701", שנועד לאגד את תושבי הצפון ולדרוש שינוי במציאות הביטחונית לאורך הגבול.

עוד באותו נושא חרדים גירשו את השופט דוד מינץ מבריכת השחייה חני אדרי

בהמשך היה זאבי שותף להקמת תנועת "הביתה, חוזרים לגליל", שפועלת לעידוד תושבים לחזור ליישובים שפונו במהלך המלחמה ולקידום שיתופי פעולה ופרויקטים באזור.

זאבי מגיע למפלגתו של בנט גם עם ניסיון פוליטי ותקשורתי. בעבר שימש כיועץ תקשורת וכיועץ פרלמנטרי של אבי דיכטר, וכן כיועץ התקשורת של חבר הכנסת לשעבר אראל מרגלית.

בשנת 2025 ניסה לתרגם את פעילותו הציבורית להישג אלקטורלי, כאשר התמודד על ראשות המועצה האזורית הגליל העליון. הוא העפיל לסיבוב השני, אך הפסיד לאסף לנגלבן.

לצד פעילותו הציבורית, זאבי עסק גם בקידום יזמות ותעסוקה בגליל. הוא כיהן כמנכ"ל "מרגלית סטארט-אפ גליל" של קרן JVP ובהמשך ניהל את תחום השקעות האימפקט בקרן. בשנת 2024 נכלל ברשימת מאה המשפיעים של מגזין TheMarker.

כעת מצטרף זאבי למפלגת "ביחד", כשהניסיון שצבר במאבק למען הצפון ובמערכת הפוליטית עומד במרכז הצעד החדש שלו.