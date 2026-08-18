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חדשות פוליטי מדיני

חילי טרופר מבהיר: "לא נשב בממשלת נתניהו"

אחרי שאמר כי לא ישלים ל-61, חילי טרופר, נשאל האם הוא ומפלגתו יישבו בממשלה עם נתניהו בבחירות הבאות, והשיב בנחרצות כי התשובה היא "לא"

15:16
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חילי טרופר (יונתן זינדל / פלאש90)

יו"ר מפלגת הבית הציוני המילואימניקים חבר הכנסת חילי טרופר, התייחס היום (שלישי) לשאלה שהוא נשאל רבות, האם הוא ומפלגתו יישבו בממשלה עם ראש הממשלה נתניהו.

טרופר השיב בנחרצות כי התשובה היא לא. "לא נשב בממשלה של נתניהו, אלה העקרונות שלנו", השיב.

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מוקדם יותר היום התראיין טרופר ברדיו צפון 104.5FM על אודות הבחירות הקרבות.

תחילה הוא אמר: "כולנו שירתנו הרבה שנים, חלקנו משרתים עדיין, והמשפחות שלנו משרתות. זה גם נוגע לבטחון ישראל. צה"ל אומר: 'אני חייב לוחמים כדי להגן על מדינת ישראל'. אם אין מספיק לוחמים הביטחון של כולנו נפגע", הוסיף.

"הלוואי והליכוד יחזור למקום שבו עומדים בברית עם המשרתים ולא עם המשתמטים", ציין לאחר מכן.

על פי טרופר, "אני חושב שמה שישראל צריכה עכשיו זה ממשלה ציונית שלא תלויה בקולות של מפלגות חרדיות ולא בקולות של מפגלות ערביות".

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אורנה
לפני 3 שעות

"אלה העקרונות שלנו" – סוף סוף מישהו שאומר את האמת! נמאס מהקומבינות של הממשלה הזאת, רוצים שקט וביטחון
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