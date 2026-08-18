פאנליסט ערוץ 14 חושף: "אשמח להיות שופט בעליון"

הפטריוטים - אילוסטרציה ( ערוץ 14 )

עו"ד גיא בוסי התייחס היום (שלישי), בריאיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם", לתוצאות הפריימריז בליכוד. לצד השבחים לרשימה שנבחרה, הוא טען כי חסרים בצמרתה קולות דתיים ואמוניים, וכן דמויות שנאבקו במערכת המשפט. בהמשך חשף כי הוא חולם להתמנות לשופט בבית המשפט העליון.

"קודם כל אין מחלוקת שניתן כאן נוקאאוט לתקשורת. כל המאמרים שנכתבו נגרסו, הרשימה מאוזנת", אמר בוסי. עם זאת, הוא הוסיף: "אם אנחנו ככה רוצים להעביר ביקורת, יש מעט מאוד אנשים דתיים, מסורתיים ואמוניים בעשירייה הראשונה ויש מעט מאוד אנשים שנאבקו ברפורמה המשפטית, אם אני שם בצד את יריב לוין".

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לדבריו, מדובר בדרישה שעולה מתוך ציבור מצביעי הימין: "חייבים אנשים שנאבקים במערכת המשפט ובדיפסטייט, זה מבעבע בציבור הימני השמרני".

במהלך השיחה נשאל בוסי אילו שמות היה רוצה לראות ברשימה, כאשר המגישים הזכירו את כהן אליה ואת דוד פטר. בוסי השיב: "אלו שמות מצוינים. יש אחוזי הצבעה נמוכים משמעותית בערים ימניות וצריך מישהו שיעורר אותם".

בוסי התמקד בדוד פטר והסביר מדוע לדעתו הוא עשוי למלא את החלל שזיהה: "אם אתה שם את דוד פטר זה פשוט מעולה. דוד פטר יכול להיות הפנים של הדבר הזה בתקשורת. אני רוצה את דוד פטר מול דפנה ליאל בערוץ 12".

לקראת סיום הריאיון נשאל בוסי אם הוא עצמו מעוניין להשתלב בעתיד בפוליטיקה. בתשובתו הציג יעד אחר: "אני מאוד אשמח להיות שופט בבית המשפט העליון. הקול שלי הוא קול שחסר שם ואני חושב שהרמה המשפטית שלי לא פחותה ממועמדים אחרים. כן, זה חלום שלי".