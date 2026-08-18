פרופסור יובל אלבשן ( אורן בן חקון – ישראל היום )

עיתון 'ישראל היום' הודיע היום (שלישי) על הצטרפותו של פרופ' יובל אלבשן, לצוות הכותבים בתפקיד פרשן משפטי בכיר. הטורים יתפרסמו במהלך השבוע ובמוסף 'ישראל השבוע', כך נמסר מהעיתון.

פרופ' אלבשן, המשמש כסופר, עורך דין קהילתי ופרופסור חבר מקצועי למשפטים, כיהן בעבר כדקאן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. לאלבשן פעילות תקשורתית ענפה החל משנת 2002 בעיתונים ובתחנות הרדיו השונות, שם התבלט בעמדותיו הביקורתיות כלפי מערכת המשפט. העורך הראשי של 'ישראל היום', עמר לחמנוביץ, מסר: "פרופ' יובל אלבשן הוא בין המשפטנים המקוריים, הביקורתיים והבקיאים בישראל. קולו הצלול והייחודי בתקשורת ובאקדמיה חיוני בעידן שבו מערכת המשפט עומדת לביקורת ציבורית ותופסת נפח הולך וגדל מסדר היום התקשורתי". לחמנוביץ הוסיף: "אני מברך על הצטרפותו של פרופ' אלבשן כפרשן המשפטי של 'ישראל היום', ושמח על ההזדמנות להעניק לקוראינו בעיתון המודפס ובדיגיטל את ניתוחיו המעמיקים והמעשירים הן במהלך השבוע בהתייחס לארועי השעה, והן בגיליון סוף השבוע". רקע אקדמי ענף פרופ' אלבשן בעל תואר ראשון במשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במשפטים בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית. בשנת 2015 קיבל דרגת פרופסור חבר מקצועי מהוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המועצה להשכלה גבוהה. לצד פעילותו האקדמית והמשפטית, אלבשן הוציא לאור שבעה ספרי פרוזה, בהם רבי המכר 'תמיד פלורה', 'סיפו' ו'תיק מצדה', וחמישה ספרי משפט, בהם 'זרים במשפט', 'פרקליטי העשוקים' ו'הערעור האחרון'.

יובל אלבשן ( אריק מרמור/פלאש90 )

'להנגיש את המשפט'

פרופ' אלבשן הבהיר את גישתו לתפקיד החדש: "כמי שגם אחרי 34 שנות שוטטות ברחובות המשפט עדיין מאמין בו, אני נכנס לתפקיד הפרשן המשפטי של 'ישראל היום' מתוך אותה שליחות: להנגיש את המשפט ולקרבו גם למי שלא לובש גלימה שחורה".

אלבשן הוסיף: "מבטיח להשתדל להתגבר על הטיות אישיות ואידיאולוגיות כדי להציג תמונה עניינית ומאוזנת. הלוואי שאצליח".

בשנים האחרונות התבלט אלבשן בביקורתו על חוק הנאשם, על התנהלות מערכת המשפט, ועל היועצת המשפטית לממשלה. עם זאת, הוא גם הגן על עצמאות בתי המשפט והדגיש את חשיבות שמירת הכללים הדמוקרטיים.