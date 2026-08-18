טלי גוטליב באיום חריף: "נתניהו יעשה שגיאה חמורה"

חברת הכנסת טלי גוטליב, שסיימה במקום ה-12 בפריימריז בליכוד, ממשיכה בסגירת החשבונות מול ראש הממשלה נתניהו.

לאחר שמוקדם יותר היום (שלישי) היא טענה כי לשכת ראש הממשלה נתניהו ניסתה להחליש אותה, כעת היא עוברת לאיים על נתניהו.

"עדיין מכוונת לתפקיד שרת המשפטים. נתניהו יעשה שגיאה חמורה אם לא ימנה אותי לשרת המשפטים", הצהירה גוטליב.