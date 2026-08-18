טלי גוטליב באיום חריף: "נתניהו יעשה שגיאה חמורה"

חברת הכנסת טלי גוטליב, שסיימה במקום ה-12 בפריימריז בליכוד, ממשיכה בסגירת החשבונות מול ראש הממשלה נתניהו.
לאחר שמוקדם יותר היום (שלישי) היא טענה כי לשכת ראש הממשלה נתניהו ניסתה להחליש אותה, כעת היא עוברת לאיים על נתניהו.
"עדיין מכוונת לתפקיד שרת המשפטים. נתניהו יעשה שגיאה חמורה אם לא ימנה אותי לשרת המשפטים", הצהירה גוטליב.
נזכיר כי בכל בתקופה האחרונה, יצאו שוב ושוב תדרוכים מלשכת נתניהו, שהזהירו מפניי טלי גוטליב וקראו למתפקדי הליכוד שלא לבחור בה.
יודעי דבר טוענים כי הסיבה לכך היא שגוטליב "עצמאית מידי", וכי נתניהו חושש שהיא לא תתיישר עם קו המפלגה.
כששמעתי את הצהרות הסחיטה הללו נזכרתי מהי מנהיגות אמיתית! ראש הממשלה מחויב לממלכתיות ולא לחלוקת שלל פוליטי! הגיעה השעה להחזיר את השיקול הלאומי!