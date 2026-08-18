21 שנה אחרי הגירוש: "כדים הוא הבית לנצח"

עבודות הפיתוח לישוב כדים ( רועי חדי )

בי דרורי, ממנהיגות היישוב כדים ומי שפונתה ממנו במסגרת תוכנית ההתנתקות, פרסמה היום (שלישי) מסר למשפחות הצעירות המתכננות לעלות בקרוב לקרקע ולהקים מחדש את היישוב בצפון השומרון.

משפחת דרורי בכדים לפני הגירוש. ( צילום: באדיבות המשפחה )

"אני ידעתי שיגיע היום הזה", אמרה דרורי. "אני אמרתי את זה לפני 21 שנה. אמרתי: יעידו השמיים וכל הנוכחים בכדים, שכדים הוא הבית לנצח נצחים. ואני רוצה להגיד לכם ולחזק אתכם, ואני קוראת לכם דור ההמשך, כן, אתם דור ההמשך". דרורי חזרה בדבריה לרגע שבו הורד דגל ישראל ביישוב, והזכירה את ההבטחה שנתנו התושבים לפני פינוים: "נשבענו בכדים שאנחנו עוד נשוב מדרך ארוכה. יעידו השמיים וכל החבורה שהייתה נוכחת כשהורדנו וקיפלנו את הדגל, ואנחנו הבטחנו שאנחנו נניף את הדגל הזה מחדש".

טקס הורדת הדגל בכדים אחרי הגירוש. ( צילום: דבי דרורי. )

לדבריה, הקמת היישוב מחדש היא הגשמת אותה התחייבות: "היום הזה הגיע. אנחנו מקימים את כדים מחדש. אנחנו נקים את כדים מחדש". היא הזכירה גם את חברי הגרעין המקורי שהלכו לעולמם ואמרה כי "הם יימצאו איתנו עם הרוח שלהם".

הגרעין המחדש של כדים מורכב ברובו ממשפחות צעירות מתל אביב וממרכז הארץ, בהן בוגרי ישיבות ציוניות ומשרתי מילואים שהשתחררו ממלחמת "חרבות ברזל". בחודשים האחרונים התגבשו המשפחות לקראת העלייה המתוכננת לקרקע.

הקמת כדים מחדש היא חלק מ"תוכנית ההתחברות" שמקדמת המועצה האזורית שומרון, ובמסגרתה מתוכננת הקמתם של 19 יישובים חדשים בצפון השומרון. כדים הוא היישוב הרביעי מבין היישובים שפונו באזור במסגרת ההתנתקות וחוזר לקרקע, לצד חומש, שא-נור וגנים.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן בירך על המהלך ואמר: "המשפחות שנעקרו נשבעו שהן עוד יחזרו, והיום דור ההמשך מקיים את השבועה. הדגל שהורד אז חוזר, והפעם כדי להישאר. כדים חוזרת הביתה".