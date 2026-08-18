מתפקדי הליכוד מספרים: "המוני חרדים הגיעו עם רשימות מוכנות"

מצביעים חרדים בכניסה לקלפי בחיפה ( צילום: שרון לייבל/פלאש90. )

אלי זליכה, פעיל ליכוד ששהה לאורך היום בקלפי בבית שמש ופעל במקום לקידום אחד המתמודדים בפריימריז, מספר בשיחה עם סרוגים על מאות חרדים שלדבריו הגיעו להצביע בבחירות הפנימיות של המפלגה. זליכה טוען כי חלקם הגיעו עם רשימות מועמדים מסודרות, אף שבבחירות לכנסת הם כלל מתכוונים להצביע למפלגות החרדיות.

צפו בראיון של פעיל הליכוד על המתפקדים החרדים

"הם באים לפה בשביל להשפיע"

זליכה, ששהה בקלפי במשך שעות במסגרת פעילותו למען אחד המתמודדים, סיפר כי הבחין פעם אחר פעם בקבוצות של מתפקדים חרדים שהגיעו למקום. לדבריו, אחד הפעילים אף הסתובב עם מעטפה ובה כמות גדולה של רשימות מועמדים, שאותן חילק למתפקדים שהגיעו להצביע.

"יש מסות של חרדים שהגיעו גם כאן וגם בבנייני האומה. הם באים בקבוצות, מדברים יידיש", סיפר זליכה. "אני שואל אותם: אתם הולכים להצביע לליכוד? הם אומרים: לא, יהדות התורה, ש"ס. אבל הם באים לפה בשביל להשפיע. זה ברור שזה לא מתאים".

כשנשאל למי אותם מתפקדים מצביעים בפריימריז, השיב: "הם מצביעים לחברי כנסת שמקדמים את האג'נדה החרדית, כמו בועז ביסמוט וכמו חנוך מילביצקי".

לדבריו, בין השמות שהופיעו ברשימות שחולקו הוא הופתע למצוא גם את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. "שאלתי אותם: איך אתם מצביעים לו? זה לא סותר? אז אמרו לי: 'איך שהוא חי - הוא חי, אבל בהקשר הזה הוא התיישר איתנו באיזשהו עניין ולכן אנחנו תומכים בו'".

פריימריז ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

"המון, המוני חרדים"

זליכה מדגיש כי מבחינתו לא היה מדובר באירוע נקודתי. לאחר ששהה במקום לאורך היום, הוא מעריך כי מאות מתפקדים חרדים הגיעו לקלפי: "המון, המוני חרדים. מאות חרדים שבאו להצביע לפה במסות. יש לי תמונות, אני יכול להעביר אליך גם כן".

לטענתו, מדובר בתופעה בעייתית שבה מתפקדים יכולים להשפיע על זהות נבחרי הליכוד בפריימריז, אף שבבחירות לכנסת הם עצמם מתכוונים להצביע לש"ס או ליהדות התורה.

"תנועת הליכוד הופכת להיות איזשהו כלבויניק", תקף זליכה. "מגיעים גם גורמים חרדים שלא מזדהים עם הערכים של הליכוד וגם מצד שני גורמים סוציאל-דמוקרטיים וכל מיני כאלה שלא קשורים, וכל מיני גורמים שמנסים להשפיע".

זליכה הוסיף כי בעבר נשקלו בליכוד דרכים להתמודד עם התופעה, אך לדבריו הן לא הבשילו. "זה משהו שחייבים להילחם בו. חייבים לעשות משהו כדי לעצור את התופעה הזאת".