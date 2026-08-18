סמוטריץ' התנגד; בג"צ עצר את הפשרה לתקציבי החמ"ד

השופטת רות רונן בדיון היום ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

בית המשפט העליון דן היום (שלישי) בעתירת חדו"ש - לחופש דת ושוויון וח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים) נגד כינוסה של ועדת הכספים בפגרת הבחירות ונגד העברות התקציב שאושרו בה, ובהן כ-462 מיליון ש"ח כספים קואליציוניים. הדיון התקיים בפני השופטים מינץ, כבוב ורונן.

בית המשפט הביע תמיהה על כך שאותן פניות תקציביות כללו גם נושאים שנכנסים להגדרת "מקרים מיוחדים" וגם נושאים שאינם, ושלגביהם אין ליושב ראש הכנסת סמכות כלל לאשר דיון. עו"ד ד"ר יפעת סולל, שייצגה את העותרות, אמרה בדיון כי זה "כמו שיניחו מצה על שולחן הפסח, יניחו סביבה פיתות, ויגידו שהמצה הופכת את כל השולחן לכשר". בית המשפט הציע לשחרר את הכספים הדחופים בלבד ולהחזיר את השאר למשרד האוצר, שיקבע מה דחוף ומה לא. לקראת סיום הדיון ביקש שר האוצר, באמצעות הפרקליטות, להשמיע את עמדתו וקרא לבית המשפט למנוע את פיצול הפניות התקציביות ולהחליט מיד אם הוא מותיר את הצו הארעי או מסיר אותו מכל הכספים כולם. ההעברות אושרו ב-4 באוגוסט, בעיצומה של פגרת הבחירות. הישיבה כונסה למרות התנגדות האופוזיציה, שהסכמתה נדרשת לכינוס ועדה בפגרה, ובאישורו של יושב ראש הכנסת. את החלטתו לא ראה איש מחברי הוועדה, גם לא לאחר שדרשו לראותה בדיון. חדו"ש וח"כ לזימי עתרו באותו בוקר, ולמחרת הוציא השופט אלכס שטיין צו ארעי שהקפיא את הכספים. בית המשפט יתן את החלטתו בהמשך

נעמה לזימי ( (צילום: ערוץ כנסת) )

עו"ד ד"ר יפעת סולל, סמנכ"ל ויועצת משפטית לעמותת חדו"ש: "הודעתו של שר האוצר לבית המשפט נשמעת כמו הודעה של מאפיונר, וכך יש לראות גם את כל להפניות התקציביות שאושרו שלא כדין על ידי ועדת הכספים, תוך העברת מאות מיליוני שקלים מכספי ציבור לשני סקטורים שהממשלה חפצה בייקרם".

ח"כ נעמה לזימי: "שר האוצר מתנהל באופן מאפיונרי אל מול שופטי בג״ץ, ודורש לכרוך תקציבים חשובים כבני ערובה יחד עם כספים קואליציוניים למגזרים המקורבים לשלטון כשוחד בחירות לכל דבר ועניין. סמוטריץ׳ מנסה לאיים על בית המשפט, ולמנוע ממנו לקבל את ההחלטה ההגיונית ביותר - על הממשלה והכנסת להצדיק את הדחיפות של העברת כל שקל של כספי ציבור, ערב הבחירות, כפי שמחייבים נהלי הכנסת. לא נאפשר את המשך ריסוק מעמד הכנסת, והפיכת כספי ציבור לבנק פרטי של מפלגות הקואליציה."

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העברות התקציב אושרו ב־4 באוגוסט, במהלך פגרת הבחירות. הישיבה כונסה למרות התנגדות האופוזיציה ובאישור יו"ר הכנסת. לפי העותרות, החלטתו לא הוצגה לחברי הוועדה, גם לאחר שביקשו לראותה.

חדו"ש ולזימי עתרו לבג"ץ באותו בוקר, ולמחרת הוציא השופט אלכס שטיין צו ארעי שהקפיא את העברת הכספים. החלטת בית המשפט בעתירה תינתן בהמשך.

בג"ץ ( יונתן זינדל/פלאש90 )

עו"ד סולל תקפה את עמדת שר האוצר ואמרה: "הודעתו של שר האוצר לבית המשפט נשמעת כמו הודעה של מאפיונר".

גם לזימי יצאה במתקפה חריפה: "שר האוצר מתנהל באופן מאפיונרי אל מול שופטי בג"ץ, ודורש לכרוך תקציבים חשובים כבני ערובה יחד עם כספים קואליציוניים למגזרים המקורבים לשלטון כשוחד בחירות לכל דבר ועניין".

לזימי הוסיפה: "לא נאפשר את המשך ריסוק מעמד הכנסת, והפיכת כספי ציבור לבנק פרטי של מפלגות הקואליציה".