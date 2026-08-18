סערה ברשתות החברתיות: שמועות על ליהוק חדש לדמותו של מגנטו ביקום הקולנועי של מארוול מעוררות גל זעם בקרב מעריצי הקומיקס והקולנוע. הסיבה? חשש שאולפני מארוול מתכננים למחוק את אחד המרכיבים המרכזיים בדמותו של הנבל האהוב - היותו ניצול שואה יהודי.

מגנטו הוא אחת הדמויות המורכבות והמרתקות ביקום אקס-מן. הדמות, שהתחילה כנבל קלאסי, התפתחה לאורך השנים לדמות בעלת עומק רב - ניצול שואה שאיבד את משפחתו באושוויץ במהלך מלחמת העולם השנייה. החוויות הטראומטיות שעבר שם הפכו לחלק בלתי נפרד מתפיסת עולמו ומהמניע למעשיו.

הטראומה הזו הביאה את מגנטו למסקנה שבני האדם יהוו תמיד איום על המוטנטים, בדיוק כפי שהנאצים איימו על היהודים. הרעיון "לעולם לא עוד" הוא חלק מרכזי במשנתו, ומבחינתו המוטנטים לעולם לא יהיו נתונים לחסדיהם של בני האדם הרגילים.

השמועה שהציתה את הרשת

חשבון הטוויטר X, No More Mutants, שעוסק בהדלפות הקשורות למארוול, טען לאחרונה כי מגנטו החדש שיופיע בסרטי אקס-מן העתידיים יהיה בשנות ה-30 לחייו. לפי ההדלפה, סיפור המקור של הדמות לא יהיה קשור להיותו ניצול שואה, אלא יתמקד ברדיפה, עינויים ובריחה מבני אדם - ללא הקשר היהודי או ההיסטורי.

הפוסט הקצר הספיק להטריף את הרשת ולייצר שרשור תחת הכותרת: "מארוול מוחקת את מגנטו היהודי". אלפי מעריצים הביעו זעם וכעס על המהלך הפוטנציאלי, שנתפס כניסיון למחוק חלק מהותי מהדמות.

הבעיה המתמטית ברורה: אם מדובר במגנטו בן 35 בשנת 2028, הוא היה צריך להיוולד ב-1993 - כמעט 50 שנה אחרי תום מלחמת העולם השנייה. כלומר, אם השמועה נכונה, אי אפשר לשמר את סיפור המקור המקורי של הדמות כניצול שואה

למה זה כל כך חשוב?

בשונה מדמויות מיתולוגיות אחרות כמו אכילס או הלנה מטרויה, העובדה שמגנטו הוא יהודי ניצול שואה היא לא עוד פרט שולי. היא המניע לחלק גדול ממעשיו. הזהות היהודית והחוויה בשואה הן אבני היסוד של הדמות - הן מסבירות את הפחד שלו מרדיפה, את הנחישות שלו להגן על המוטנטים בכל מחיר, ואת הקונפליקט המוסרי שלו עם פרופסור אקס.

חובבי הקולנוע נחשפו לראשונה לסיפור המקור של מגנטו בסרט "אקס-מן" משנת 2000, שם גילם אותו השחקן הבריטי איאן מקלן. הסצנה הפותחת של הסרט, המתרחשת באושוויץ, הפכה לאחת הסצנות האייקוניות ביותר בז'אנר גיבורי העל. מקלן צפוי לחזור לתפקיד גם ב"הנוקמים: עלייתו של ד"ר דום" - הפעם כשמגנטו בן 90 בערך