טראמפ בציוץ: "מיצרי הורמוז - טריטוריה אמריקנית חדשה"

דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

מממש את האיום? יום אחרי פקיעת 60 הימים שנקבעו במזכר ההבנות, ועל רקע המשך המתיחות מול איראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם כעת (שלישי) ציוץ ברשת Truth Social בו הוא הכריז על מיצרי הורמוז כשטח אמריקני. בציוץ, שלא ברור האם נכתב בהלצה או ברצינות, הוצג מפה של נתיב השיט הבינלאומי, עם הכיתוב: "טריטוריה אמריקנית חדשה - מיצרי הורמוז".

הציוץ של טראמפ ( צילום מסך )

כזכור, כבר בשבוע שעבר טראמפ אמר בהצהרה לתקשורת כי "בקרוב מאוד אני אכריז על מיצר הורמוז כשטח של ארה"ב, אחרי שנסיים להביס את איראן, שהיא כבר כרגע מובסת קשות". לטענת הנשיא האמריקני, ארה"ב כבר שולטת כיום במיצר: "בזכות הצבא שלנו, שלמען האמת השתמשתי בו קצת יותר ממה שרציתי, ולאור המצור האפקטיבי - שום ספינה לא עוברת במיצר הורמוז, אלא אם אנחנו רוצים".

באיראן אמרו בתגובה כי "אי אפשר לשלוט במיצר באמצעות ציוצים או נושאות מטוסים, וגם לא באמצעות פקודות או נאומי בחירות". לטענת קאזם ראריבאבאדי, יועצו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, "איראן אינה חוששת מאיומים. מיצר הורמוז יישאר כפוף לרצון טהרן בלבד, ויהיה פתוח או סגור בהחלטה איראנית. אני קורא לארה"ב - שכבר ספגה עד עכשיו אבדות אסטרטגיות כבדות - להכיר בעובדה זו".