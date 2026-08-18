10 דברים לעשות אחרי הפסד בפריימריז

דוכני הפריימריז בליכוד ( לירון מולדובן/פלאש90 )

שלום לכם מועמדים יקרים ברשימת הליכוד לכנסת שלא הצליחו להיבחר למקום ראלי. ביום שאחרי הפריימריז, קבלו במתנה רשימה שאינה לכנסת על מה כדאי לכם לעשות בזמן הבלתי מוגבל לעצמכם שהתפנה לכם בעל כורחכם.

מתוך 'בואו לאכול איתי' (באדיבות: כאן 11) ( מתוך 'בואו לאכול איתי' (באדיבות: כאן 11) )

ללמוד בישול ביתי במקום לבשל דילים: לעבור ממשא ומתן עם קבלני קולות ללימוד קורס קולינרי מקצועי. לפחות בבית בסוף הדיל יוצא טעים. למחוק 15,000 אנשי קשר מהטלפון: לגלות מחדש את השקט הנפשי כשמנקים מהווטסאפ אלפי מתפקדים שקיבלו מכם הודעות מוקלטות ב-2 לפנות בוקר, ואפילו לא הצביעו לכם בסוף.. לצלם פודקאסט "X פוליטיקאי": להקליט 50 פרקים על "מה באמת קורה מאחורי הקלעים" שבכולם כל התהליך שעברתם מוגדר כ-"שינוי תפיסתי עמוק" ולא כהפסד צורב.

הישרדות האיים הפוליטיים ( אילוסטרציה AI )

4. להירשם לריאליטי : להוכיח לכולם שבאי בודד קל יותר לשרוד מאשר בדיונים של מרכז מפלגה.

5. לפתוח משרד ייעוץ אסטרטגי: למכור למועמדים חדשים את כל הטיפים והתובנות על "איך לנהל קמפיין מנצח", וכמובן מבלי להזכיר מה הייתה התוצאה הסופית.

6. להחזיר שעות שינה אבודות: לחזור לישון 8 שעות בלילה במקום לרוץ בין חוגי בית, כנסים ואולפנים פתוחים.

המונית של אשר ( באדיבות קשת 12 )

7. לכתוב ספר אוטוביוגרפי: להוציא רב-מכר בשם "העולם עוד לא מוכן אלי" ולחלק במתנה לפעילים שעוד לא עזבו את קבוצת הווטסאפ ו/או פייסבוק.

8. הסבה מקצועית לנהג מונית: להמשיך לדבר על פוליטיקה, אקטואליה והמצב במדינה כל היום, אבל הפעם לקבל על זה טיפ.

בנט בשיחת טיקטוק עם בני הנוער ( קובי גדעון/ לע"מ )

9. פתיחת ערוץ TIKTOK להומור פוליטי: ניצול הניסיון בהסברה כדי להעלות סרטונים ויראליים קורעים מצחוק עם פאדיחות של חברי כנסת מכהנים.

10. להתחיל להתכונן לפריימריז הבאים: לנוח יומיים, ואז להתחיל מיד לפקוד את כל בני המשפחה, השכנים והמכרים מחדש לקראת הניסיון הבא.

בהצלחה!