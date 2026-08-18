הח"כ לעתיד שלמה לרנר: "צריך לגייס אוכלוסיות נוספות"

שלמה לרנר ( צילום: סרוגים )

הח"כ לעתיד בליכוד, שלמה לרנר, (ששירת לדבריו יותר מ־400 ימי מילואי(ם, ניצח בפריימריז של הליכוד במשבצת מחוז דן, לאחר שהתמודד גם בתמיכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בראיון לסרוגים הוא מספר מדוע החליט להיכנס לפוליטיקה, מציב את זכויות המילואימניקים בראש סדר העדיפויות שלו וקורא להרחיב את מעגל המשרתים - וגם יוצא במסר ברור נגד הצבעה למועמדים חרדים. צפו בראיון עם שלמה לרנר לסרוגים

לרנר התמודד מול חמישה מועמדים נוספים על משבצת מחוז דן. לדבריו, ההחלטה להתמודד נבעה קודם כל מהרצון להשפיע על הפוליטיקה הישראלית אחרי מאות ימי שירות מילואים.

"אני גר במחוז דן ורציתי להתמודד ולהשפיע", סיפר. "כחייל מילואים שעשה מעל 400 ימי מילואים, החלטתי שאני רוצה להשפיע על הפוליטיקה הישראלית".

"החברה עדיין לא מבינה כמה יקר המחיר שמשלמים"

אחד הנושאים המרכזיים שלרנר מבקש לקדם הוא מצבם של חיילי המילואים ובני משפחותיהם. לדבריו, גם אחרי תקופה ארוכה של לחימה, המחיר שמשלמים המשרתים עדיין לא זוכה למספיק הכרה.

"קודם כל להשמיע את הקול של חיילי המילואים", אמר כשנשאל מה יהיה חשוב לו לקדם. "החברה הישראלית עדיין לא מבינה כמה יקר המחיר שמשלמים משפחות של חיילי המילואים וחיילי המילואים, פעם אחרי פעם, בזה שהם נקראים לשירות ממושך".

לדבריו, המדינה צריכה לא רק למנוע פגיעה במילואימניקים, אלא להעניק להם זכויות נוספות: "אנחנו צריכים לדאוג שהם לא יהיו מקופחים, אלא להפך - שיקבלו את הזכויות שמגיעות להם".

"צריך לגייס אוכלוסיות נוספות"

כשנשאל האם דווקא הליכוד הוא המקום הנכון לייצג בו את ציבור המילואימניקים, לרנר השיב בחיוב. הוא הזכיר כי מדובר במפלגת השלטון וטען כי הממשלה כבר קיבלה החלטות שנועדו לסייע למשרתים.

"בוודאי. הליכוד זו המפלגה הכי גדולה, זו מפלגת השלטון וראש הממשלה מגיע מהליכוד", אמר. "היו הרבה מאוד החלטות ממשלה שהעבירו למען חיילי המילואים. אנחנו צריכים להמשיך ולדחוף את זה".

לרנר דחה גם את הטענה שלפיה מפלגות חדשות שמציגות את עצמן כמפלגות מילואימניקים מייצגות טוב יותר את ציבור המשרתים. לדבריו, בליכוד יש מקום לנציגות אותנטית של מילואימניקים שתפעל מתוך מפלגת השלטון.

בסוגיית הגיוס הוא היה חד-משמעי. "אנחנו צריכים להוריד את הנטל מחיילי המילואים ולגייס אוכלוסיות נוספות", אמר. "צריכים למצוא את הדרך הנכונה לעשות את זה הכי מהר והכי טוב". כשנשאל האם מדובר בנושא שבכוונתו לקדם, השיב: "ברור, חד-משמעית".

פריימריז בליכוד ( חיים גולדברג פלאש 90 )

המסר למתפקדים: "לא להצביע למועמדים חרדים"

במהלך הראיון התייחס לרנר גם לדיווחים על התארגנויות והצבעה של מתפקדים חרדים בפריימריז של הליכוד, והביע חשש מכוחן של קבוצות לחץ בתוך הבחירות הפנימיות.

"חשוב מאוד שאנשים יצאו ויצביעו ולא יצביעו למועמדים חרדים, למועמדים שהם לא מתוך התנועה, אלא למועמדים אותנטיים שגדלו בתנועה - בטח למילואימניקים ולא למועמדים אחרים מבחוץ", אמר.

הוא הוסיף כי אחוז ההצבעה הנמוך עלול להגדיל את כוחן של קבוצות מאורגנות: "אנחנו באחוז הצבעה נמוך יחסית ואנחנו רואים כל מיני אוכלוסיות אחרות או קבוצות לחץ שבאות בשביל לעשות דילים או לדחוף מועמדים מסוימים".

לדבריו, התשובה לכך היא יציאה לקלפיות והצבעה למועמדים שמייצגים את ציבור המשרתים: "אנחנו צריכים לצאת ולהצביע למועמדים מתוך הליכוד, למועמדים שייצגו את הציבור הציוני, את חיילי המילואים, את אלה שנלחמו ואת אלה שבעזרת השם ניצחו וינצחו".

בסופו של יום, לרנר סימן את המילואימניקים והצעירים כשתי האוכלוסיות המרכזיות שאותן הוא מבקש לייצג. כעת, לאחר שניצח במשבצת מחוז דן בפריימריז של הליכוד, הוא צפוי לנסות ולהביא את המסרים הללו גם אל רשימת המפלגה.