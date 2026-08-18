ארה"ב מאשימה את ישראל בתקיפה בסוריה: "הסלמה מיותרת"

שליח ארה"ב בסוריה טום בראק האשים היום (שלישי) את ישראל באחריות לתקיפות שבוצעו הלילה בשדה התעופה הצבאי במחוז אידליב. עד כה ישראל נמנעה מלקחת אחריות על התקיפות, זאת למרות שדווח בכלי התקשורת הסורים כי מטוסי חיל האוויר ביצעו את התקיפה - שהגיעה יום אחרי ביקור של משלחת צבאית טורקית באזור.

"אנחנו מוטרדים מאד מהתקיפות האוויריות הישראליות נגד בסיס אבו א-דהור, המהווה הסלמה מיותרת שלא תורמת ליציבות האזורית" אמר בראק. "ממשלת א-שרע לא אימצה גישה תוקפנית ולא הפעילה כוחות פרוקסי, ואף הביעה שוב ושוב רצון בהפחתת המתיחות מול ישראל. ארה"ב אירחה בעבר, ותמשיך לארח בעתיד, דיונים לעידוד הדיפלומטיה".

"הגעה להסכמים והפחתת המתיחות מתבצעת דרך שיח משותף עם כל המדינות והגורמים המעורבים" הוסיף. "אנו קוראים להעדיף איפוק ודיאלוג על פני תקריות צבאיות נוספות".