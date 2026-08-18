נתניהו מבטיח: נבנה בית חולים באריאל

נתניהו באוניברסיטת אריאל ( צילום: בן דורי, פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) באוניברסיטת אריאל, ובמהלך ביקורו הצהיר כי בכוונתו להקים בית חולים בעיר. נתניהו סייר בבית הספר לרפואה ובמתקנים הרפואיים הפועלים באוניברסיטה, ונחשף לחזון להקמת בית חולים אוניברסיטאי אזורי.

במהלך הסיור הגיע ראש הממשלה ליחידה להתפתחות הילד, למרכז השיקום ולמרפאות בריאות הנפש על שם שאפל. בפניו הוצגה הפעילות הרפואית, הטיפולית והשיקומית המתקיימת באוניברסיטה, לצד התוכניות להרחבת שירותי הרפואה באזור. עבור נתניהו היה זה ביקור שסגר מעגל. בשנת 2017 הוא השתתף, יחד עם רעייתו, בטקס הנחת אבן הפינה לבית הספר לרפואה. תשע שנים לאחר מכן שב למקום, שבו פועלים כיום בית הספר והמרכז הרפואי האזורי. בתום הסיור נערך טקס בבניין בית הספר לרפואה, בהשתתפות נתניהו, הנהלת האוניברסיטה, ראש העיר ואורחים נוספים. במהלך נאומו התייחס ראש הממשלה לפיתוח שירותי הרפואה וההשכלה הגבוהה באזור, הציג תוכניות עבור משרתי המילואים והצהיר על הכוונה להקים בית חולים באריאל. נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן, בירך את ראש הממשלה ואמר: "אדוני ראש הממשלה, לביקורך כאן היום משמעות מיוחדת. בשנת 2017 השתתפת, יחד עם רעייתך, בטקס הנחת אבן הפינה לבניין הזה".

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גרוסמן הזכיר את הדברים שאמר נתניהו באותו מעמד: "בית הספר לרפואה באוניברסיטת אריאל יכשיר דורות של רופאים מצוינים למדינת ישראל".

לדברי נשיא האוניברסיטה, החזון שהוצג אז כבר נמצא בתהליך מימוש: "האבן שהנחת הפכה לבית חי ותוסס של הוראה, מחקר, טיפול רפואי ושירות לציבור".

גרוסמן הוסיף כי באוניברסיטה מתפתחים במקביל בית ספר לרפואה ומרכז רפואי אזורי, המשלבים אקדמיה, הכשרת אנשי מקצוע ומתן שירותים רפואיים לתושבים. הוא הודה לפרופ' מרים אדלסון, לשלדון אדלסון ז"ל ולקרן הלמסלי על תרומתם, וכן לנתניהו על תמיכתו באוניברסיטה, בעיר ובהתיישבות בשומרון.

צומחים כאן יחד בית ספר מצוין לרפואה ומרכז רפואי אזורי - שילוב ייחודי בין אקדמיה, הכשרת אנשי מקצוע ומתן שירותי רפואה לתושבי האזור. זו הזדמנות להודות מעומק הלב לפרופ' מרים אדלסון ולשלדון אדלסון ז״ל, שהאמינו בחזון הזה מראשיתו, ולקרן הלמסלי, שתרומתה הנדיבה אפשרה את הקמת המרכז הרפואי האזורי. אני מבקש להודות לך אדוני ראש הממשלה על תמיכתך ארוכת השנים באוניברסיטת אריאל, בעיר אריאל ובהתיישבות בשומרון".