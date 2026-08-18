אסון בחוף הים: גבר בן 50 טבע למוות באילת

אסוף בחוף הים: גבר כבן 50 טבע היום (שלישי) בים סמוך לחוף האלמוגים באילת, ונמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו של הגבר.

פראמדיק מד"א אודי אדרי וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א יהודה בן יתח, סיפרו כי "מדובר בגבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. כשהגענו למקום ראינו אזרחים מבצעים פעולות החייאה בסיסיות בגבר שנמשה מהחוף. המשכנו את הטיפול הרפואי שכלל עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

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