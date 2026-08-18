סלמון ( Gemini אילוסטרציה )

החיפוש אחר ארוחת צהריים מאוזנת שלא תגזול שעות במטבח ולא תשאיר הר כלים בכיור הופך לעיתים למשימה מורכבת. בדיוק לשם כך מגיע הטרנד שכובש את המטבחים הביתיים בתקופה האחרונה: ארוחה שלמה המתבשלת בתבנית אחת בתנור.

השילוב בין נתחי סלמון עסיסיים, בטטות זהובות ושעועית ירוקה פריכה יוצר צלחת צבעונית ועשירה בחלבון ובוויטמינים, שמכינים במהירות שיא. הסוד טמון בתזמון נכון של הכנסת המרכיבים לתנור ובמרינדה פשוטה שמעניקה לדג טעם עשיר. המרכיבים למנה מנצחת לארוחה ל-3-4 סועדים תצטרכו: 4 נתחי פילה סלמון טרי, 2 בטטות בינוניות קלופות וחתוכות לקוביות, ו-2 כוסות שעועית ירוקה עדינה. למרינדה שתעניק לסלמון את הטעם המיוחד: 2 כפות שמן זית, כף חרדל דיז'ון, כף סילאן או דבש, שן שום כתושה, מלח ופלפל. לתיבול הירקות: 2 כפות שמן זית, מלח גס, פלפל שחור גרוס ומעט פפריקה מתוקה. שלב אחר שלב: כך מכינים צלייה ראשונית של הבטטה: מחממים תנור ל-200 מעלות ומפזרים את קוביות הבטטה בצד אחד של תבנית מרופדת בנייר אפייה. מזלפים שמן זית, מתבלים ומכניסים לאפייה של 15 דקות עד לריכוך ראשוני. שלב זה חשוב כדי שהבטטה תהיה מבושלת היטב ולא תישאר קשה. הכנת המרינדה: בזמן שהבטטות בתנור, מערבבים בקערית קטנה את רכיבי המרינדה - שמן זית, חרדל, סילאן, שום כתוש, מלח ופלפל. מורחים את התערובת באופן נדיב על נתחי הסלמון. השילוב בין החרדל והסילאן יוצר איזון מושלם בין חמיצות למתיקות.

סלמון ומג'דרה ( Gemini אילוסטרציה )

איחוד התבנית: מוציאים בזהירות את התבנית מהתנור. מוסיפים את השעועית הירוקה לצידה השני של התבנית עם זילוף קל של שמן זית ומלח, ומניחים את נתחי הסלמון המתובלים במרכז התבנית.

אפייה סופית והגשה: מחזירים את התבנית לתנור ל-12 עד 15 דקות נוספות. הסלמון יוצא עסיסי ורך מבפנים, הבטטות מקבלות שוליים קרמליים מושלמים והשעועית שומרת על פריכות נפלאה. זמן האפייה הקצר של הסלמון הוא הסוד לשמירה על העסיסיות.

טיפים להצלחה מובטחת

כדי להבטיח שהסלמון יישאר עסיסי ולא יתייבש, חשוב לא לאפות אותו יותר מדי. הדג מוכן כשהוא משנה את צבעו לורוד בהיר ונפרד בקלות במזלג. אם אתם משתמשים בנתחי סלמון עבים במיוחד, הוסיפו 2-3 דקות לזמן האפייה.

ניתן להחליף את השעועית הירוקה בברוקולי, קישואים או אספרגוס בהתאם לעונה ולהעדפה האישית. גם הבטטה ניתנת להחלפה בתפוחי אדמה רגילים או בדלעת חתוכה לקוביות.

מגישים את המנה חמה ישר מהתבנית למרכז השולחן - ונהנים מארוחה מושלמת שמשלבת חלבון איכותי, פחמימות מורכבות וירקות עשירים בסיבים תזונתיים, הכל במינימום מאמץ ובלי לכלוך מיותר במטבח.