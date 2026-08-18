בשבוע שעבר הלך לעולמו הרב פתחיה נריה ז"ל. עבור רבים, שמו מזוהה עם עשייה חינוכית וציבורית ענפה, אך חלק לא קטן מפועלו של הרב שמור לתקופה שבה ניהל את המחלקה למניעת מיסיון בארגון 'יד לאחים'. תקופה שהותירה חותם עמוק על הארגון ועל לא מעט נשמות בישראל.
עבודתו של הרב נריה במחלקה נסובה סביב חילוץ יהודים מציפורניהן של כתות שונות ומשונות. אך אצל הרב נריה, החילוץ מעולם לא הסתיים בעצם היציאה מהכת. המבחן האמיתי, מבחינתו, היה היום שאחרי. גם שנים לאחר שעזב את תפקידו הרשמי ב'יד לאחים', המשיך הרב ללוות את אלו שסייע להם, לשמור איתם על קשר רציף ולהיות עבורם משענת. הוא לא עזב אותם גם שנים אחר כך.
לצד הלב הרחב, הרב נריה הביא עמו למחלקה בשורה מקצועית יוצאת דופן: תרבות של יסודיות ותיעוד. בתקופתו החל הארגון לנהל תיקים מסודרים ומפורטים על כל פרשיה ופרשיה. הרב הבין שעל מנת להציל נפשות ביעילות, חייבים סדר, ארגון ומעקב מדויק. המהפכה השקטה הזו שהוביל עשתה סדר רב במחלקה ושדרגה לבלי הכר את יכולת הפעולה של הארגון.
אך מעל הכל, הרב פתחיה נריה היה ונשאר איש חינוך ברמ"ח איבריו. וכאיש חינוך אמיתי, הדאגה שלו לאחר הייתה טבע שני לו - ולא רק כלפי המטופלים, אלא גם כלפי אנשי הארגון והעובדים שעבדו לצידו. הרב שימש עבורם אוזן קשבת, התעניין בכנות בשלומם, ואם הבית, המשפחה או הלב של אחד הפעילים היו זקוקים לעזרה - הרב נריה היה שם כדי לסייע ולתמוך בחיים הפרטיים.
הרב פתחיה נריה ז"ל שילב בדמותו עומק חינוכי, יסודיות מקצועית, ומעל הכל - אכפתיות אינסופית לכל אדם. יהי זכרו ברוך, וזכור לטוב.
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הרב בנימין קלוגר, הוא ראש המחלקה למניעת מיסיון בארגון יד לאחים.