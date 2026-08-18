הרב פתחיה נריה ( צילום: באדיבות המשפחה )

בשבוע שעבר הלך לעולמו הרב פתחיה נריה ז"ל. עבור רבים, שמו מזוהה עם עשייה חינוכית וציבורית ענפה, אך חלק לא קטן מפועלו של הרב שמור לתקופה שבה ניהל את המחלקה למניעת מיסיון בארגון 'יד לאחים'. תקופה שהותירה חותם עמוק על הארגון ועל לא מעט נשמות בישראל.

עבודתו של הרב נריה במחלקה נסובה סביב חילוץ יהודים מציפורניהן של כתות שונות ומשונות. אך אצל הרב נריה, החילוץ מעולם לא הסתיים בעצם היציאה מהכת. המבחן האמיתי, מבחינתו, היה היום שאחרי. גם שנים לאחר שעזב את תפקידו הרשמי ב'יד לאחים', המשיך הרב ללוות את אלו שסייע להם, לשמור איתם על קשר רציף ולהיות עבורם משענת. הוא לא עזב אותם גם שנים אחר כך.

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