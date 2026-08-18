יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קורין גדעון

קורין גדעון ( צילום: רפי דלויה )

קורין גדעון הפכה לאורך השנים לאחת המנחות המוכרות בישראל, עם תוכניות כמו "האח הגדול", "אנשים", "דייט ראשון" ו"בייק אוף ישראל". אבל עוד לפני הפריים טיים, הדרך שלה כללה לימודי תיאטרון, שירות בגלי צה"ל ואפילו תואר במשפטים. לרגל יום הולדתה ה-34, שחל היום, 18 באוגוסט, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. קורין הוא בכלל לא השם המלא שלה רובנו מכירים אותה כקורין גדעון, אבל שמה הפרטי המלא הוא קורינה. היא נקראה על שם סבתה מצד אביה, ובהמשך אימצה את השם המקוצר קורין, שבו היא מוכרת לציבור. 2. היא בכלל נולדה בצפת למרות שהיא מזוהה כיום בעיקר עם תל אביב והמרכז, גדעון נולדה בצפת. בהמשך גדלה ברעננה ובמושב בצרה שבשרון. 3. אביה קיבל צל"ש במלחמת יום הכיפורים אביה של גדעון, אמנון גדעון, הוא סגן אלוף במילואים. במהלך מלחמת יום הכיפורים הוא קיבל צל"ש ממפקד האוגדה. בהמשך הקריירה האזרחית שלו שימש בתפקידים בכירים בתחום משאבי האנוש.

צנועה בלבן- מתוך יום צילום עם קורין גדעון למותג עדשות המגע אלקון ( אלירן אביטל )

4. היא למדה משחק בתלמה ילין

הרבה לפני שהגיעה למסך כמנחה, גדעון למדה בבית הספר לאמנויות תלמה ילין, שם הייתה במגמת תיאטרון. למרות הרקע הבימתי, בהמשך בחרה דווקא במסלול של תקשורת והנחיה.

5. השירות שלה בגלי צה"ל קיבל תפנית מפתיעה

את שירותה הצבאי עשתה גדעון בגלי צה"ל. בתחילת דרכה בתחנה היא שימשה ככתבת לענייני משפט, אך בעקבות אירוע משמעתי הועברה מתפקידה והמשיכה כעורכת חדשות.

6. היא בעלת תואר במשפטים

החיבור שלה לעולם המשפט לא הסתיים בגלי צה"ל. גדעון למדה משפטים באוניברסיטת תל אביב והשלימה תואר ראשון בתחום - מסלול שונה למדי מהקריירה הטלוויזיונית שבנתה בהמשך.

7. את הפריצה הגדולה קיבלה כמחליפה של אסי עזר

אחרי שעבדה ככתבת וכמגישה ב"ערב טוב עם גיא פינס", הגיעה אחת מנקודות המפנה הגדולות בקריירה שלה. בשנת 2015 נבחרה להחליף את אסי עזר בהנחיית "האח הגדול", והגישה את התוכנית לצד ארז טל במשך שתי עונות.

קורין גדעון עם ארז טל ( צילום: . Photo by Shlomi Cohen/Flash90 )

8. היא התחתנה לתוך משפחה חרדית

בשנת 2018 נישאה גדעון לאיש העסקים חילי סורוצקין, יוצא בשאלה שגדל במשפחה חרדית-ליטאית. סורוצקין הוא אחיינו של האדמו"ר מפיטסבורג מרדכי ישכר בער לייפר ונכדו של הרב יצחק אייזיק ליבס.

9. החתונה שלה הפכה לסרט טלוויזיה

המפגש בין העולמות השונים במשפחות של בני הזוג הפך גם לתוכן טלוויזיוני. לקראת חתונתם יצרה גדעון את הסרט "החתונה החרדית שלי", שתיעד את ההכנות לחתונה ואת המפגש שלה עם העולם החרדי של משפחתו של חילי.

10. היא אמא לשלושה

לצד הקריירה והנוכחות ברשתות החברתיות, גדעון וחילי סורוצקין הם הורים לשלושה ילדים - בת ושני בנים. גם האימהות והחיים המשפחתיים הפכו עם השנים לחלק מרכזי מהתוכן שהיא משתפת עם עוקביה.