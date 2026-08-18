ברוך מרזל במתקפה חריפה: "בן גביר התרחק מהדרך"

איתמר בן גביר וברוך מרזל, מפלגת עוצמה יהודית בשנת 2014 ( תומר נויברג / פלאש: 90 )

ברוך מרזל תקף היום (שלישי) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, וטען כי הוא התרחק מהקו שבו החזיקו השניים בעבר. את הביקורת תלה מרזל בתמיכתו של בן גביר באמיר אוחנה ובהסכמתו לשיתוף פעולה עם רע”ם והתנועה האסלאמית.

“מדהים לראות איך השר איתמר בן גביר, שאירגן יחד איתי את מצעדי הבהמות ואת ההפגנות נגד מצעדי התועבה, מצא את עצמו תומך ומחזק את אמיר אוחנה”, כתב מרזל. בדבריו ערך מרזל השוואה בין פעילותם המשותפת בעבר לבין עמדותיו ומהלכיו של בן גביר כיום. לדבריו, התמיכה באוחנה אינה עומדת בפני עצמה, אלא מצטרפת להחלטות נוספות של השר שמלמדות, לטענתו, על שינוי בדרכו הפוליטית. “תוסיפו לזה את ההסכמה שלו לשיתוף הפעולה עם רע”ם והתנועה האסלאמית ותקבלו תמונה ברורה של הדרך שבה בן גביר התרחק מהדרך”, הוסיף מרזל.

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מרזל לא פירט בדבריו לאיזה שיתוף פעולה עם רע”ם והתנועה האסלאמית הוא מתייחס, אך הציג את הדברים כחלק מביקורת רחבה יותר על הדרך שבה מתנהל כיום בן גביר.

הוא גם לא ציין לאיזו תמיכה באמיר אוחנה הוא מכוון, אולם בחר להעמיד אותה מול ההפגנות והפעילויות שאותן, לדבריו, ארגנו השניים יחד בעבר.

את דבריו סיים מרזל בשאלה המכוונת להמשך דרכו של השר: “השאלה היא רק לאן עוד הדרך הזאת תיקח אותו”.

בן גביר ומרזל היו בעבר שותפים לפעילות שאותה הזכיר מרזל, אך בדברים שפרסם כעת ביקש מרזל להדגיש את הפער שהוא מזהה בין הדרך המשותפת של אז לבין עמדותיו של בן גביר כיום.