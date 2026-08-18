איזנקוט בתגובה ראשונה לתוצאות הפריימריז בליכוד

גדי איזנקוט ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הגיב היום (שלישי) לתוצאות הפריימריז בליכוד, כשבדבריו תקף בחריפות את חברי הרשימה שנבחרו וציין כי מדובר בהרכב זהה לאלו שכיהנו בכנסת בעת ה-7 באוקטובר. "אף הודעה חגיגית ומסיבות 'ניצחון' לא יסתירו את העובדה שרשימת הליכוד לכנסת ה-26 היא בפועל רשימת השבעה באוקטובר" אמר איזנקוט. "אלו הם בדיוק אותם האנשים שחילקו את החברה הישראלית בלי בושה, שהובילו בעיוורון את ישראל לאסון החמור ביותר מקום המדינה, ביניהם גם חמשת חברי קבינט המחדל שהיו שם ערב המלחמה וחתומים על ההתרשלות הנוראה ביותר בתפקיד שניתן להעלות על הדעת. במקום לקחת אחריות, הם נאחזו בכיסא בכל מחיר והוסיפו חטא על פשע כשהכשירו השתמטות המונית בזמן מלחמה".

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"הם לא יודעים להוביל את ישראל לניצחון, הם לא יכולים לאחד את ישראל, ובעיקר - הם לא ראויים להמשיך ולהנהיג את המדינה" תקף.

בסיכום דבריו איזנקוט פנה למאוכזבי הליכוד: "לליכודניקים שמאסו בהנהגה של שקר ושחיתות אני רוצה לומר: יש לכם בית. עלינו אפשר לסמוך. הפעם תוכלו לבחור במנהיגות אחראית, שמאחדת. מנהיגות שנלחמת עבור הישראלים. 70 יום - מחזירים את ישראל לדרך הישר!".