ארוחת צהריים בסיר אחד: קציצות בקר ברוטב עגבניות ופלפלים

יש מנות שפשוט סוגרות את הפינה של ארוחת הצהריים, וקציצות בקר ברוטב עגבניות הן בדיוק מהסוג הזה. הן רכות, עסיסיות, מתבשלות בתוך רוטב עשיר עם פלפלים ושום, והכי מתאימות לצד אורז לבן או קוסקוס.
מצרכים לקציצות
- 500 גרם בשר בקר טחון
- בצל קטן מגורד
- ביצה
- 3 כפות פירורי לחם
- חצי כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל שחור
- מעט פטרוזיליה קצוצה
מצרכים לרוטב
- בצל קצוץ
- פלפל אדום חתוך לרצועות
- 2 שיני שום קצוצות
- 2 כפות רסק עגבניות
- קופסת עגבניות מרוסקות
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית כמון
- כפית סוכר
- מלח ופלפל שחור
- כוס מים
אופן ההכנה
- מערבבים בקערה את כל חומרי הקציצות עד לקבלת תערובת אחידה, ויוצרים כדורים קטנים.
- מחממים מעט שמן בסיר רחב ומטגנים את הבצל והפלפל עד שהם מתחילים להתרכך.
- מוסיפים את השום, רסק העגבניות והפפריקה ומערבבים כדקה.
- מוסיפים את העגבניות המרוסקות, המים, הסוכר, הכמון, המלח והפלפל ומביאים לרתיחה.
- מסדרים בעדינות את הקציצות בתוך הרוטב, מכסים ומבשלים על אש נמוכה כ-25 דקות.
- מסירים את המכסה ומבשלים עוד 5-10 דקות, עד שהרוטב מצטמצם ומסמיך.