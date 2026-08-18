ארוחת צהריים בסיר אחד: קציצות בקר ברוטב עגבניות ופלפלים

קציצות ( צילום: AI )

יש מנות שפשוט סוגרות את הפינה של ארוחת הצהריים, וקציצות בקר ברוטב עגבניות הן בדיוק מהסוג הזה. הן רכות, עסיסיות, מתבשלות בתוך רוטב עשיר עם פלפלים ושום, והכי מתאימות לצד אורז לבן או קוסקוס.