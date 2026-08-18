הכוחות פשטו על בית ביריחו; זה מה שמצאו בתוך הכלוב

ניידת משטרה, אילוסטרציה ( אילוסטרציה (צילום: יוסי אלוני/פלאש90) )

כוחות משטרה, צה"ל ורשות הטבע והגנים פשטו הלילה (שלישי) על בית בעיר יריחו, לאחר שהתקבל מידע שלפיו מוחזק במקום קוף בניגוד לחוק. במהלך החיפוש איתרו הכוחות קוף גנון ירוק בתוך כלוב וחילצו אותו.

החיפוש נערך בהתאם לצו של בית משפט, בעקבות החשדות שעלו בנוגע להחזקת בעל החיים בבית. בפעילות השתתפו שוטרי תחנת הבקעה ממרחב גלעד, פקחי רשות הטבע והגנים, קמ"ט שמורות הטבע של המנהל האזרחי, אנשי מת"ק יריחו ולוחמי גדוד לביאי הבקעה 47 מחטיבת הבקעה והעמקים. הפעילות יצאה לפועל בעקבות הכוונה מודיעינית של מרחב דוד במח במחוז ירושלים ושל מרחב גלעד במחוז ש"י.

הקוף שנמצא בדירה ( צילום: קרדיט: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים. )

במהלך החיפוש הבחינו הכוחות בקוף שהוחזק בתוך כלוב בבית. לאחר שאותר, הוא הועבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים, ומשם הועבר להמשך טיפול במקלט הקופים הישראלי.

במסגרת הפעילות נעצרה חשודה, תושבת רמלה בשנות ה־30 לחייה. היא נחקרה על ידי רשות הטבע והגנים בחשד לביצוע עבירות סחר, ציד והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת.

בתום חקירתה שוחררה החשודה בתנאים מגבילים, והיא צפויה להיות מזומנת בהמשך לצורך המשך החקירה.

במשטרה, בצה"ל וברשות הטבע והגנים מסרו כי ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה נגד הסחר בחיות בר מוגנות והחזקתן בניגוד לחוק, תוך שמירה על בטיחות הציבור ועל רווחת בעלי החיים.

ברשות הטבע והגנים ביקשו מהציבור לדווח על כל מקרה שבו חיית בר מוגנת מוחזקת בניגוד לחוק. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרשות במספר 3639*.