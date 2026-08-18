קלנר נפרד: "אמשיך בפעילות למען עם ישראל היכן שאהיה"

אריאל קלנר ( שרון לייבל/פלאש90 )

בדרך הביתה: אחרי שנדחק למשבצת לא ריאלית בתום ספירת הקולות, ח"כ אריאל קלנר הגיב היום (שלישי) לתוצאות הפריימריז בליכוד ונפרד מהכנסת. עוד ציין בדבריו כי הוא "מגוייס לניצחון המחנה הלאומי" - מבלי להזכיר במפורש את הליכוד ביחס לבחירות הכלליות.

"דווקא ביום שבו התוצאות לא לרוחי, אני רוצה להודות לכל החברים, הפעילים שסייעו" אמר קלנר. "ותודה גם לכם - 17,321 חברי הליכוד שנתתם בי את אמונכם". "מעל הכל, אני רוצה לומר היום למשפחות השכולות מ׳פורום דין וצדק׳ שאיתן יחד נאבקתי למען ועדת חקירה לאומית וכדי למנוע טיוח של האמת בידי מערכת המשפט" הוסיף. "תודה לכם על שלימדתם אותי כיצד קמים מהשכול ואיך מגייסים תעצומות נפש להיאבק כשכל הממסדים נאבקים נגדכם, משתיקים אתכם ומתעלמים מכם. מחויבותי אליכם ואל הדרך שלנו הייתה ועודנה - מוחלטת".

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"על כל פנים, הפעילות שלי למען עם ישראל וארץ ישראל לא החלה בכנסת. היא החלה מרגע שעמדתי על דעתי משחר נעוריי ואני אמשיך בה היכן שאהיה, כל עוד הקב״ה ייתן לי את הכוחות לכך" הבהיר קלנר.

בסיכום דבריו קלנר הדגיש כי "כמובן שעם כל המחנה הלאומי, גם אני מגוייס היום במלוא הכוח לניצחון המחנה הלאומי בהנהגת רה״מ נתניהו בבחירות הכלליות. עם ישראל חי!".