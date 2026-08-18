אב לבן המתמודד עם מחלה נדירה חושף את סיפורו - עם "הינוקא"

הזמר והיוצר אביעד דרף משחרר את "לפרוש כנפיים", שיר אישי שכתב והלחין יחד עם בנו חסד דוד דרף. בשיר מתארח "הינוקא" - הרב שלמה יהודה בארי, בנגינה ובמילים מחזקות. על ההפקה המוזיקלית והמיקס אחראי SHINER.

הסיפור המשפחתי שמאחורי השיר

מאחורי השיר עומד סיפורה של משפחת דרף ובמרכזו בנו של אביעד, טוב-רואי, נער בן 15 וחצי המתמודד עם תסמונת מורקיו - תסמונת גנטית נדירה הפוגעת בעצמות ובגדילה. ההתמודדות המשפחתית מקבלת ביטוי גם בקליפ המלווה את השיר.

לדברי אביעד, ההתמודדות לימדה אותו דרך בנו שיעור משמעותי על שמחה ועל הבחירה לראות את הטוב: "מטוב-רואי ומההתמודדות למדתי את השיעור הכי חשוב בחיים- לבחור לראות את הטוב. ממנו למדתי שלהיות בשמחה זו בחירה מודעת של איך להסתכל על החיים, ולא משנה מה הם מציבים מולנו."