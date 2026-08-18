אלמוג כהן מגיב לתוצאות: “אני עדיין לא מעכל”

חבר הכנסת אלמוג כהן הגיב היום (שלישי) לתוצאות הפריימריז בליכוד, והודה למתפקדי המפלגה על התמיכה שקיבל. לדבריו, הוא עדיין מתקשה לעכל את היקף האמון שהעניקו לו המצביעים.

“אני עדיין לא מעכל את התוצאות, המום מכל האהבה שקיבלתי ממתפקדי הליכוד החכמים והפטריוטים”, כתב כהן.

בפתח דבריו ביקש כהן להודות לחיילי צה”ל ולכוחות הביטחון, שלדבריו מאפשרים את קיומו של ההליך הדמוקרטי. “ראשית אני רוצה להודות לחיילי צה”ל, לכוחות הביטחון, שמאפשרים לנו לקיים את הדמוקרטיה המופלאה הזו”, כתב. “זו הייתה חגיגה לראות את המתפקדים האידיאולוגיים עם החיבוק העצום שלהם”.

כהן סיפר כי הקמפיין שניהל לקראת הפריימריז היה קצר ונמשך שלושה ימים בלבד. לדבריו, הוא התמודד ללא מטה בחירות, ללא שלטים וללא מדבקות, ובכל זאת זכה לתמיכה רחבה מצד המתפקדים.

“על אף שה’קמפיין’ היה 3 ימים, ללא מדבקות, ללא שלטים, ללא מטה, קיבלתי אמון יקר ערך מהמתפקדים”, כתב. כהן הבטיח להתייחס לאמון שניתן בו “בחרדת קודש ובענווה”, ולהמשיך את שירותו הציבורי למען המתפקדים.