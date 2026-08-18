יואב קיש חושף: זה התיק אותו ארצה בממשלה הבאה

שר החינוך יואב קיש הגיב היום (שלישי) לתוצאות הפריימריז בליכוד, אשר הציבו אותו במקום ה-12 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26. בדבריו אישר כי בכוונתו לבקש להמשיך בתפקידו בקדנציה הבאה במידה והליכוד ינצח בבחירות.
"אני מודה מעומק הלב לעשרות אלפי המתפקדות והמתפקדים על האמון והתמיכה הרחבה בפריימריז. ריגשתם אותי מאוד" אמר קיש. "מתפקדי הליכוד בחרו נבחרת מצוינת, וכעת כולנו מתאחדים מאחורי המשימה החשובה ביותר - להוביל את הליכוד והמחנה הלאומי לניצחון בבחירות ולהקים ממשלה בראשות בנימין נתניהו!"
בנוסף, קיש אמר כי "בקדנציה הבאה, לאחר שננצח, בכוונתי לבקש מראש הממשלה נתניהו להמשיך בתפקידי כשר החינוך, כדי להמשיך ולהשלים את המהלכים הגדולים שהובלתי למען עתיד ילדי ישראל".
הרסת את מערכת החינוך, הרסת את ההשכלה האקדמאית ואת המלג. אף אחד בחו"ל לא מוכן לשיתופי פעולה איתנו. תתםטר וצא מהפוליטיקה עשית מספיק נזק