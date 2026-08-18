סרוגים
מכה קלה בכנף

קרעי בתגובה ראשונה לתוצאות הפריימריז

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב לתוצאות הפריימריז בליכוד וטען כי "תדרוכים והשמצות מימין ומשמאל מטעם גורמים אינטרסנטים נתנו מכה קלה בכנף, אבל לא הזיזו את מתפקדי הליכוד הנחושים"

11:38
10 תגובות
שלמה קרעי (יונתן זינדל/פלאש90)

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב הבוקר (שלישי) לתוצאות הסופיות של הפריימריז בליכוד, אשר הציבו אותו במקום ה-13 בתוצאות ובמקום ה-21 ברשימת הליכוד לכנסת. בדבריו הודה למתפקדים שהצביעו עבורו - אך במקביל תקף את אלו שתקפו אותו במהלך הקמפיין.

"תודה לאל על כל הטוב ותודה למתפקדי הליכוד היקרים שהצביעו עבורי" אמר קרעי. "תדרוכים והשמצות מימין ומשמאל מטעם גורמים אינטרסנטים שלא אהבו את פתיחת שוק התקשורת לתחרות נתנו מכה קלה בכנף, אבל לא הזיזו את מתפקדי הליכוד הנחושים והאידיאולוגיים שחיבקו אותי לאורך כל הדרך עד למקום ה-13 המכובד מאוד".

יוסי בן עטר

"עכשיו כולנו מתגייסים לטובת נצחון הליכוד והמחנה הלאומי בבחירות הכלליות בעזרת ה'" הוסיף. "אני מחבק את חבריי שלא הצליחו להיכנס ושתרמו רבות למדינת ישראל ומברך את המנצחים. בעזרת ה' נעשה ונצליח".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
סקר
עקבו אחרינו גם ב -
9
אליקים שזוכר
לפני שעתיים

מכה בכנף היא לא הסיבה, אלא אובדן הממלכתיות והדרך! מנהיגות נמדדת באחריות ולא בהטלת אשמה, הגיע הזמן לשינוי!
הצטרפו אלינו