קרעי בתגובה ראשונה לתוצאות הפריימריז

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב הבוקר (שלישי) לתוצאות הסופיות של הפריימריז בליכוד, אשר הציבו אותו במקום ה-13 בתוצאות ובמקום ה-21 ברשימת הליכוד לכנסת. בדבריו הודה למתפקדים שהצביעו עבורו - אך במקביל תקף את אלו שתקפו אותו במהלך הקמפיין.

"תודה לאל על כל הטוב ותודה למתפקדי הליכוד היקרים שהצביעו עבורי" אמר קרעי. "תדרוכים והשמצות מימין ומשמאל מטעם גורמים אינטרסנטים שלא אהבו את פתיחת שוק התקשורת לתחרות נתנו מכה קלה בכנף, אבל לא הזיזו את מתפקדי הליכוד הנחושים והאידיאולוגיים שחיבקו אותי לאורך כל הדרך עד למקום ה-13 המכובד מאוד".