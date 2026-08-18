גור האורנגאוטן בגן החיות התנכ"י ( ליאור לוזון )

מחר (רביעי), ה-19 באוגוסט, יצוין יום האורנגאוטן הבינלאומי, והגן החיות התנ"כי בירושלים מציג בגאווה את צ'איה - גור האורנגאוטן הראשון אי פעם שנולד בגן, לפני כארבעה חודשים בלבד. השם צ'איה, שמשמעותו "אור" באינדונזית, ניתן לגור שהפך לכוכב הגן ומושך אליו מבקרים רבים המתרגשים לראות את הרגעים המרגשים שלו עם אמו.

צ'איה מבלה כמעט את כל זמנו צמוד צמוד לאמא סוגה, בהתנהגות אופיינית לגורי אורנגאוטן בחודשיהם הראשונים. רק בימים האחרונים החל הגור הקטן להפגין מעט עצמאות - הוא יורד ממנה לרגע קט, אך מהר מאוד חוזר לחיקה המגן. צוות הגן מספר כי כחלק מהאומץ שקיבל לאחרונה, צ'איה אפילו מנסה לחטוף מסוגה אוכל מידי פעם, אך האם הערנית לא מאפשרת לו ומקפידה תמיד לקחת לו בחזרה.