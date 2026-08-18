מחר (רביעי), ה-19 באוגוסט, יצוין יום האורנגאוטן הבינלאומי, והגן החיות התנ"כי בירושלים מציג בגאווה את צ'איה - גור האורנגאוטן הראשון אי פעם שנולד בגן, לפני כארבעה חודשים בלבד. השם צ'איה, שמשמעותו "אור" באינדונזית, ניתן לגור שהפך לכוכב הגן ומושך אליו מבקרים רבים המתרגשים לראות את הרגעים המרגשים שלו עם אמו.
צ'איה מבלה כמעט את כל זמנו צמוד צמוד לאמא סוגה, בהתנהגות אופיינית לגורי אורנגאוטן בחודשיהם הראשונים. רק בימים האחרונים החל הגור הקטן להפגין מעט עצמאות - הוא יורד ממנה לרגע קט, אך מהר מאוד חוזר לחיקה המגן. צוות הגן מספר כי כחלק מהאומץ שקיבל לאחרונה, צ'איה אפילו מנסה לחטוף מסוגה אוכל מידי פעם, אך האם הערנית לא מאפשרת לו ומקפידה תמיד לקחת לו בחזרה.
"איש היער" בסכנת הכחדה
קופי האורנגאוטן, שמשמעות שמם הוא "איש היער" באינדונזית, נחשבים לחכמים ביותר בקרב הפרימטים. הם מפורסמים ביכולותיהם הקוגניטיביות המתקדמות ובשימוש בכלים בטבע. למרבה הצער, אוכלוסיות האורנגאוטן נמצאות בסכנת הכחדה חמורה עקב כריתת יערות, ציד והתרחבות יישובים אנושיים באזורי המחיה הטבעיים שלהם בדרום מזרח אסיה.
לידתו של צ'איה בגן החיות התנ"כי מהווה אירוע משמעותי במאמצי השימור העולמיים של המין. גני חיות ברחבי העולם משתתפים בתוכניות רבייה מבוקרות שמטרתן לשמר את המגוון הגנטי ולהבטיח את המשך קיומם של בעלי החיים המדהימים האלה. הגן החיות התנ"כי ידוע בהצלחותיו בתחום זה, כפי שהוכח גם בהשבת הנשר המקראי לטבע ובפרויקטים נוספים.
חלק מפרויקט שימור בינלאומי
יום האורנגאוטן הבינלאומי נועד להעלות את המודעות למצבם הקשה של קופים אלה בטבע ולעודד פעולות שימור. בעוד שבטבע אוכלוסיות האורנגאוטן הולכות ומצטמצמות, לידות כמו זו של צ'איה מעניקות תקווה. הגור הקטן מייצג לא רק הישג לגן החיות התנ"כי, אלא גם תרומה חשובה למאמץ הבינלאומי להציל מין זה מהכחדה.
המבקרים בגן החיות מוזמנים לצפות בצ'איה ובאמו סוגה בתצוגת האורנגאוטנים, שם ניתן לראות מקרוב את הקשר המיוחד בין האם לגור. צוות הגן ממליץ להגיע בשעות הבוקר, כאשר הפעילות של הקופים בשיאה והסיכוי לראות את צ'איה במהלכיו הראשונים הוא הגבוה ביותר. כידוע, הגן החיות התנ"כי ממשיך להוביל בפרויקטי שימור והשבה לטבע של מינים נדירים ומוגנים.