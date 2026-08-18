המתמודדת בפריימריז: "שמי נעלם מהרשימות; מאמינה שניצחתי"

פריימריז בליכוד ( חיים גולדברג פלאש 90 )

דרמת הפריימריז בתנועת הליכוד מגיעה לשיא חדש סביב הקרב על המשבצות המשוריינות ברשימה הארצית. ד"ר רות קבסה אברמזון, שהתמודדה על משבצת "האישה החדשה" (המקום ה-34 ברשימה), פרסמה כי שמה הושמט כליל מדיווחי הסיכום של הקלפיות – דבר שפגע באופן קריטי בתוצאותיה.

קבסה אברמזון נחשבה לאחת הדמויות הבולטות במרוץ על המשבצת, לאחר ששעות ספורות לפני פתיחת הקלפיות זכתה לרוח גבית משמעותית כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע רשמית על תמיכתו בה. "כשחזרתי מהסליחות, ואחרי שלא עצמתי עין כל הלילה בניסיון להבין מה קרה ולאמוד את הנזק, שלחתי הודעה לפעילים האהובים והתותחים שזכיתי לעבוד איתם", שיתפה. בהודעה הדרמטית ששיגרה לפעיליה כתבה: "בוקר טוב שותפים שלי, אתם בטח מחפשים את הרשימות, אז אני חוסכת לכם. במהלך הלילה גילינו ששמי הושמט באופן גורף מדו"ח הסיכום של הקלפיות. באופן מובן זה פגע משמעותית בספירת הקולות שלי".

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היא הבהירה כי בכוונתה להיאבק על כל קול ולא לוותר על התוצאות: "לא ישנתי דקה בניסיונות לברר את גודל הנזק. כמובן שלא נשתוק. כשאני רואה את המספרים שמתפרסמים , בעזרת השם אני מאמינה שניצחנו. אעדכן, ונמשיך להתפלל".