המאוכזבים הגדולים - ארדן, טרופר וסמוטריץ'

הפריימריז בליכוד. תוצאות ההצבעה של מתפקדי המפלגה לכנסת, הציגו רשימה שהיא בסך הכל טובה לנתניהו. דמויות חזקות ומוכרות נשארו במקומות הריאליים, ואילו דמויות בעייתיות נדחקו אחורה או נפלטו החוצה.

טלי גוטליב למשל, נדחקה לסוף העשירייה השנייה, ואילו דמות כמו חנוך מיליבצקי, שמעליו מרחפת עננה פלילית, נדחק אל מחוץ לרשימה. שמות נוספים שמוכרים יותר מתחום החנפנות והצעקנות נדחקו אל מחוץ לרשימה ובהם ניתן למנות את ניסים ואטורי, עידית סילמן ומאי גולן.

רוב הרשימה בנוי מחברי כנסת שנמצאים בלב העשייה הפרלמנטרית והממשלתית. כהן, לוין, קרעי, שיקלי, סעדה, אופיר כץ וביסמוט. לזה התווסף אלמוג כהן שקיבל את הקולות של המצביעים שאהבו את המעבר שלו לליכוד.