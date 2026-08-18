המאוכזבים הגדולים - ארדן, טרופר וסמוטריץ'

הפריימריז בליכוד. תוצאות ההצבעה של מתפקדי המפלגה לכנסת, הציגו רשימה שהיא בסך הכל טובה לנתניהו. דמויות חזקות ומוכרות נשארו במקומות הריאליים, ואילו דמויות בעייתיות נדחקו אחורה או נפלטו החוצה.
טלי גוטליב למשל, נדחקה לסוף העשירייה השנייה, ואילו דמות כמו חנוך מיליבצקי, שמעליו מרחפת עננה פלילית, נדחק אל מחוץ לרשימה. שמות נוספים שמוכרים יותר מתחום החנפנות והצעקנות נדחקו אל מחוץ לרשימה ובהם ניתן למנות את ניסים ואטורי, עידית סילמן ומאי גולן.
רוב הרשימה בנוי מחברי כנסת שנמצאים בלב העשייה הפרלמנטרית והממשלתית. כהן, לוין, קרעי, שיקלי, סעדה, אופיר כץ וביסמוט. לזה התווסף אלמוג כהן שקיבל את הקולות של המצביעים שאהבו את המעבר שלו לליכוד.
ולכן המפסידים הגדולים - חוץ מהחכ"ים שעפו החוצה, הם דווקא מפלגות הלווין, אלה שמימין ומשמאל לליכוד.
גלעד ארדן שקיווה לרשימה צעקנית ואנטי-ממלכתית, יתאכזב לגלות שהרשימה די מייצגת את הקול הליכודי. סמוטריץ' מימין יגלה שרוב חברי הכנסת שהתנגדו לרפורמת החלב הודחו (ששון גואטה, אבי דיכטר ועוד), וטרופר יגלה שרשימת הליכוד היא ימנית ומייצגת עשייה.
רק אתמול הוציאה מפלגת "אחדות" סרטון (די אירוני שמפלגת אחדות מוציאה סרטון נגטיבי) הלועג למרחק שעבר הליכוד מהמפלגה של בגין למפלגה הנוכחית. ושלוש הדמויות עליהם התבסס הסרטון היו סילמן, מיליבצקי וגוטליב. אחת נדחקה ושניים עפו.
בשלושת המפלגות האלה קיוו לעשירייה ראשונה פחות אטרקטיבית כדי למשוך מצביעים מהליכוד אליהם. עכשיו הם יצטרכו לחשב את המסלול מחדש.
אדון יואלי. קישלון בחינוך . אמסלם הבלגניסט . הציונות הדתית המפלגה שמנעה כניעה מבישה לחמאס