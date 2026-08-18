משה קלוגהפט על תוצאות הפריימריז: "לנתניהו נותרה בעיה אחת רצינית"

הסערה הפוליטית סביב תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד ממשיכה לעורר תגובות, וכעת מגיע הניתוח האסטרטגי שמצביע על האתגרים שצפויים לראש הממשלה בנימין נתניהו ביום שאחרי.

בשיחה שקים היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט ברדיו 103fm, הוא התייחס למאזן הכוחות החדש שנוצר במפלגה בעקבות הכרעת המתפקדים והציג תמונה מורכבת עבור הנהגת הליכוד. "נתניהו קיבל במקומות המשמעותיים את מי שרצה", הסביר קלוגהפט בראיון. עם זאת, הוא ממהר לסייג ולהצביע על המוקשים הציבוריים והקואליציוניים הממתינים בהמשך הדרך: "אבל פה בדיוק טמונה הבעיה, כי הוא נתקע ברשימה עם ברקת, ביטן וגוטליב".

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קלוגהפט הדגיש בדבריו את הסיכון הפרלמנטרי הטמון במיקומים שקיבלו חברי הכנסת הותיקים והעצמאיים יותר בסיעה, והזכיר את משקלה של כל אצבע בקואליציה עתידית: "לחבר כנסת ממורמר יש אצבע במקום ה-20 וגם במקום השלישי".