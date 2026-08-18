צעיר מהדרום נעצר והואשם בתכנון פיגוע בבאר שבע

החשוד עבדאללה גרגאוי ( צילום: דוברות המשטרה )

הותר לפרסום כי עבדאללה גרגאוי, בן 20 מהיישוב שגב שלום, נעצר לפני כחודש בחשד למגע עם סוכן חוץ, החזקת אמצעי לחימה ותכנון לבצע פעילות טרור ופיגוע בבאר שבע. היום (שלישי) בתום החקירה, הוגש נגדו כתב אישום חמור בגין עבירות ביטחוניות וכן עבירות של החזקת נשק ותחמושת שלא כדין.

גרגאוי נעצר ב-19 ביולי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי יחידת יואב במחוז הדרומי, בשיתוף שוטרי תחנת שגב שלום. במסגרת החקירה עלה כי החשוד נחשף במשך תקופה ממושכת לתכנים המזוהים עם ארגון הטרור דאע"ש ברשתות החברתיות, הזדהה עם האידאולוגיה של הארגון ואף צרך תכני טרור. עוד עלה כי גרגאוי יצר קשרים עם גורמים ברשת, ובהם גורם שהציג עצמו כפעיל טרור פלסטיני, וכן השתתף בקבוצות טלגרם שבהן הוחלפו תכנים הנוגעים לדאע"ש ולפעילות טרור.

בנוסף, החקירה העלתה כי החשוד ביצע פעולות שנועדו להכנת חומר נפץ ולייצור מטען חבלה, כחלק משלבי ההיערכות לקראת ביצוע פיגוע במועדון "הפורום" בעיר באר שבע באמצעות רכב ממולכד.

במהלך החודשים מרץ ואפריל 2026 הוא החזיק ברשותו, על פי החשד, כלי נשק בלתי חוקי דמוי M16 המכיל חלקי נשק תקניים, אביזרי נשק ותחמושת, ואף ביצע באמצעותו ירי בשטח פתוח. כמו כן, במהלך שנת 2025 החזיק הנאשם בביתו כלי נשק רבים, ובהם מאג, קלצ'ניקוב, רובה נגב, M16, מחסניות ותחמושת.

הנשק של החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

כאמור, בתום החקירה, הגישה הבוקר פרקליטות מחוז דרום (פלילי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד החשוד בגין עבירות ביטחוניות וכן עבירות של החזקת נשק ותחמושת שלא כדין. "מדובר בפעילות חמורה, שבמסגרתה תכנן החשוד לקדם פעילות טרור ולבצע פיגוע" נמסר. "כוונותיו סוכלו מבעוד מועד בפעילות משותפת של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, בטרם הצליח לממש את תוכניתו".

עוד נאמר כי "משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות טרור, וימשיכו לפעול בנחישות לסיכול כוונות טרור ולמיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים בעבירות טרור המבקשים לפגוע באזרחי ובתושבי מדינת ישראל".