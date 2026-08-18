יאיר לפיד: "לא נשארו לי שם חברים"

על רקע סיום הפריימריז בליכוד, ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, משגר מתקפה נוקבת על הנהגת המפלגה וטוען כי התנועה איבדה כליל את דרכה הפוליטית והערכית.

"פעם הייתי מברך את הליכוד ביום חגו", שחזר לפיד בפוסט שפרסם. "יום קודם מצלצל לשניים או שלושה ח״כים, מאחל בהצלחה. יום אחרי הייתי מצלצל דווקא לאלה שהפסידו, יודע שהדממה היא הכי גרועה. לא עוד. למי אני אצלצל? לסילמן? לקרעי? לא נשארו לי שם חברים, לא נשאר גם שום דבר מהרעיון של יחסים תקינים בין יריבים פוליטיים".

ראש האופוזיציה הוסיף כי האווירה הציבורית והפוליטית במפלגה השתנתה מן הקצה אל הקצה: "אני מוצא את עצמי מתגעגע לצביעות. לפחות היא גרמה לאנשים להתאמץ להתנהג בנימוס אחד לשני. במקום זה קיבלנו אנשים שעולים לדוכן ומקללים ואומרים דברים גזעניים איומים מפני שהם יודעים שזו היום המפלגה שלהם".

בדבריו טען לפיד כי המפלגה זקוקה באופן דחוף לשינוי מעמד פוליטי: "מעבר לאחריות ל-7 באוקטובר, מעבר לשחיתות והריקבון והכניעה המחפירה לחרדים, מעבר לנסיון לדרוס את הדמוקרטיה, יש עוד אמת פשוטה: הליכוד צריך מנוחה מהשלטון. אחרי כמעט ארבעים שנה של שלטון קרה לליכוד מה שקורה לכל מי שנמצא למעלה יותר מדי זמן. הוא הושחת. בעצם קרה לו מה שקרה לנתניהו: הוא התחיל צעיר ואידיאולוגי ומעניין, והתקלקל לאט לאט עד שהפך להיות כל מה שהוא עצמו שנא פעם".

לפיד הציג את תפיסתו לגבי חוסר המטרה, לשיטתו, הקיים כיום בשורות המפלגה: "אנחנו איחדנו את 'ביחד' כי אנחנו רוצים לתקן ולבנות מחדש דמוקרטיה יהודית-ליברלית שתהיה מבוססת על חינוך וקידמה טכנולוגית. יש אנשים שהם בימין כי הם מאמינים בכלכלה חופשית בארץ ישראל השלמה, יש בשמאל כאלה שמאמינים בשלום וזכויות אדם, מה הליכוד הנוכחי רוצה בעצם? מה מטרתו? מה מחבר בין אלמוג כהן ליריב לוין, או בין אמסלם לאלי כהן? יש להם חלום משותף? יש שינוי שהם רוצים לעשות בעולם? ברור שלא".