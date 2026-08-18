נתניהו בתגובה ראשונה לתוצאות הפריימריז: "מרוצה מאוד"

ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו התייחס היום (שלישי) לתוצאות הפריימריז במפלגה, הביע שביעות רצון מהרשימה שנבחרה והודה למתפקדים שלדבריו הצביעו "לפי שכל ישר ולא לפי דילים".

בליכוד מסרו כי נתניהו "מרוצה מאוד מתוצאות הפריימריז בליכוד ומברך את אלו שנבחרו לרשימה". לדבריהם, התוצאות מביאות איתן שינוי בצמרת המפלגה וכניסה של דמויות חדשות למקומות הגבוהים.

"רשימת הליכוד החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה", מסרו במפלגה. לצד המועמדים שנבחרו בפריימריז, נתניהו צפוי למנות מועמדים נוספים במסגרת המקומות המשוריינים העומדים לרשותו.

בליכוד הבהירו כי ראש הממשלה מתכוון להשתמש בשריונים כדי לחזק את הרשימה לקראת הבחירות: "יחד עם המשוריינים שימנה ראש הממשלה נתניהו, שיחזקו את הרשימה עוד יותר, נבחרת הליכוד בראשות נתניהו תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה מיד לאחר הבחירות".

במפלגה הציגו את מערכת הבחירות כמאבק בין הליכוד לבין אפשרות להקמת ממשלה אחרת. "זאת הדרך היחידה למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות", מסרו.

נתניהו התייחס גם לדילים ולרשימות המומלצים שהופצו בקרב קבוצות מאורגנות במהלך הפריימריז. הוא הודה למתפקדות ולמתפקדים "שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים".

לצד המנצחים, ראש הממשלה ביקש להעביר מסר גם לשרים ולחברי הכנסת שלא הצליחו להתברג ברשימה. בליכוד מסרו כי נתניהו "מעריך מאוד גם את אלה שלא הצליחו להיכנס לרשימה, מודה להם על תרומתם ומתכוון לשלב אותם בעשייה למען ניצחון הליכוד".

כעת צפוי נתניהו להשלים את הרכב הרשימה באמצעות השריונים, כאשר בליכוד מעריכים כי המועמדים שייבחרו על ידו יחזקו את הנבחרת לקראת הבחירות.