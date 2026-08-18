הספירה הסתיימה: אלו התוצאות הסופיות של הפריימריז בליכוד

פריימריז בליכוד ( חיים גולדברג פלאש 90 )

עכשיו זה סופי: עם סיום ספירת הקולות מהפריימריז בליכוד, נקבע כי השר אלי כהן הוא הזוכה הגדול כשקיבל את רוב קולות המתפקדים וישובץ במקום השני ברשימה. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיע למקום השני, ושר המשפטים יריב לוין במקום השלישי.

כעת הרכב הרשימה הסופי ייקבע בהתאם לשריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיוצבו במקומות 3, 4, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.

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