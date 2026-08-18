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הספירה הסתיימה: אלו התוצאות הסופיות של הפריימריז בליכוד

עם סיום ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, פורסמו התוצאות הרשמיות המלאות. כך תיראה רשימת הליכוד לכנסת ה-26

10:30
5 תגובות
פריימריז בליכוד (חיים גולדברג פלאש 90)

עכשיו זה סופי: עם סיום ספירת הקולות מהפריימריז בליכוד, נקבע כי השר אלי כהן הוא הזוכה הגדול כשקיבל את רוב קולות המתפקדים וישובץ במקום השני ברשימה. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיע למקום השני, ושר המשפטים יריב לוין במקום השלישי.

כעת הרכב הרשימה הסופי ייקבע בהתאם לשריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיוצבו במקומות 3, 4, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.

חדשות סרוגים

כך תיראה רשימת הליכוד:

1. בנימין נתניהו

2. אלי כהן

3. שריון נתניהו

4. שריון יו"ר (ישראל כ״ץ)

5. שריון יו"ר (גדעון סער)

6. אמיר אוחנה

7. יריב לוין

8. מירי רגב

9.  שריון נתניהו

10. אופיר כץ

11. שריון יו"ר (אורן דוברינסקי)

12. יואב קיש

13. מיקי זוהר

14. אלמוג כהן

15. שריון יו"ר (?)

16. שיקלי עמיחי

17. דודי אמסלם

18. שריון יו"ר (חיים כץ)

19. משה סעדה

20. טלי גוטליב

21. שלמה קרעי

22. דוד ביטן

23. בועז ביסמוט

24. ניר ברקת

25. גילה גמליאל

26. שריון נתניהו

27. מחוז ירושלים – ארז תדמור

28. מחוז תל אביב – שלמה לרנר

29. שריון יו"ר

30. מחוז נגב – משה פרץ

31 מחוז גליל עמקים – שוקי אוחנה

32. זאב אלקין

33. עמית הלוי

34. אשה חדשה – קרן אטיאס בובליל

35. מחוז מועצות אזורית - שרון סעדה

36. מחוז חוף - אפי נווה

38. ⁠אביחי בוארון

39. ⁠צעיר - נתנאל אוחיון

40. הבטחת ייצוג לאישה - ⁠מאי גולן

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ניסים
לפני 22 דקות

פעם הימין ידע לחבר בין חוק וסדר לביטחון חזק והיום העסקים הפוליטיים משתלטים על הכל, לפחות שמח לראות שיש עוד שרים רציניים ברשימה שנלחמים על הערכים!! חייבים להחזיר את המשילות והגאווה הלאומית!
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