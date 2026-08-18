יריב לוין בתגובה ראשונה לתוצאות הפריימריז

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, שהגיע למקום השלישי בבחירות הפנימיות בליכוד, פרסם הודעה מפורטת שבה הודה למתפקדים על תמיכתם והתייחס להמשך דרכו הפוליטית.

"אני מודה לכל אחת ואחד מחברי תנועת הליכוד שנתנו בי את אמונם", מסר לוין לאחר פרסום התוצאות. "זו הבעת אמון לא רק בי אישית, אלא בראש ובראשונה בדרך אותה אני מוביל. ציבור עצום דורש את השלמת הרפורמה המשפטית. ציבור עצום דורש צדק, ואני אמשיך לפעול ללא מורא כדי שכך יהיה".

בדבריו התייחס השר לוין גם לחברי הסיעה שלא נבחרו מחדש לרשימה לכנסת הבאה: "אני רוצה להודות גם לשרים ולחברי הכנסת היוצאת שלא נבחרו הפעם. תרומתם למדינה ולתנועה תעמוד תמיד לזכותם".