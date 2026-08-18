מיכאל שמש על הבכיר בליכוד: "כל בר דעת יודע שנעשה לו עוול"

אלי כהן ( צילום: יונתן סינדל )

הכתב הפוליטי מיכאל שמש התייחס היום (שלישי) להישג של השר אלי כהן בפריימריז בליכוד, וטען כי המקום הראשון שבו זכה הוא תוצאה של החלטתו להימנע מעימות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהתמקד בעבודה מול מתפקדי המפלגה.

לדברי שמש, כהן נענש על ידי נתניהו במסגרת חלוקת התיקים. ראש הממשלה החליט להעניק לישראל כ"ץ חצי מהקדנציה של כהן במשרד החוץ, ובהמשך שדרג את כ"ץ לתפקיד שר הביטחון, בעוד כהן נשלח למשרד האנרגיה. שמש טען כי מדובר היה בפגיעה פוליטית ברורה בכהן: "כל בר דעת יודע שנעשה לו עוול בחלוקת התיקים האחרונה".

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בפני כהן עמדו, לדבריו, שתי אפשרויות. הוא יכול היה להפוך למורד או לשר ממורמר, לעסוק בעימותים פנימיים ולתדרך נגד נתניהו, או להניח את המשבר הפוליטי בצד ולהתרכז בתפקידו ובחיזוק הקשר עם חברי הליכוד.

"אלי כהן היה צריך לבחור אם להפוך למורד או ממורמר, לתדרך כל היום פוליטיקה, או להתמקד נטו בעבודה שלו ובעבודה מול המתפקדים", כתב שמש. "הוא בחר באופציה השנייה".

הבחירה הזו השתלמה לכהן בקלפי. בתום ספירת הקולות הוא הגיע למקום הראשון בפריימריז של הליכוד, והקדים את שאר השרים וחברי הכנסת שהתמודדו ברשימה הארצית.

שמש קבע כי כהן זכה בהישג בזכות ולא בחסד: "עכשיו הוא קיבל את המקום הראשון בדין ובצדק".

לדבריו, ההישג אינו נובע רק מהעבודה השוטפת של כהן ומהקשר שטיפח עם המתפקדים. שמש שיבח גם את הדרך שבה ניהל את ההתמודדות הפנימית, והגדיר את הקמפיין שלו כ"נקי ואיכותי" לאורך כל הדרך עד למקום הראשון בפריימריז.