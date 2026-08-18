ליברמן במסר לארדן וטרופר: "מציע להם לא לעשות שטויות"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שלישי) לחלוקת המפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת, כשבדבריו יצא במסר לחילי טרופר, יועז הנדל, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ובני גנץ - וקרא להם לפרוש מהמירוץ.

"לחילי טרופר ויועז הנדל הייתה הזדמנות להשתלב במפלגות קיימות. אין להם שום סיכוי - לא לבני גנץ, לא לגלעד ויולי ולא ליועז וחילי" אמר ליברמן בראיון לרדיו 103FM.

לטענתו, ההתעקשות של המפלגות הקטנות לרוץ למרות שהן לא עוברות את אחוז החסימה עלול להוביל לאובדן קריטי של קולות. "זה רק בגלל אמביציות אישיות" תקף. "אנחנו פתוחים, קשובים, ואני מציע להם לא לעשות שטויות".

עוד התייחס לתוצאות הפריימריז בליכוד, כשאמר כי "נתניהו הקים את ברית המשתמטים עם גולדקנופף ואריה דרעי. הליכוד של היום זה חרדי לייט. מי שהכריעו שם זה קבוצות של חרדים שלא מצביעים לליכוד בכנסת. נתניהו בנה רשימה, הוא יודע שהולך להפסיד, הוא רוצה לדעת איך לא תוכל להתגבש אופוזיציה נגדו בסיעה".