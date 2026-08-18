דיווח: נתניהו ישריין את השר שהודח בפריימריז

כ"ץ ונתניהו ( צילום: יונתן זינדל )

לחץ כבד מופעל על ראש הממשלה בנימין נתניהו מצד בכירים בליכוד, במטרה להבטיח את מקומו של השר אבי דיכטר ברשימה לכנסת.

על פי דיווח של אנה ברסקי באתר מעריב, במפלגה גוברת הציפייה כי נתניהו יעשה שימוש ב"סעיף ההצרחה" העומד לרשותו, כדי להקפיץ את דיכטר אל המקום הריאלי. הדרישה מגיעה על רקע השינויים בצמרת הביטחונית של המפלגה ולאחר פרישתו של יואב גלנט. בכירים בליכוד סבורים כי ישנה חשיבות אלקטורלית ראשונה במעלה להשאיר דמות ביטחונית בכירה כדוגמת דיכטר, לשעבר ראש השב"כ, בטווח הריאלי של הרשימה.

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מנגנון ההצרחה מאפשר ליו"ר התנועה לקדם מועמד שהתמודד בבחירות המקדימות אל מקום גבוה יותר, על חשבון אחת מבין משבצות השריון המוקצות לו. אף על פי שהוגשו עתירות נגד השימוש בסעיף זה, בית הדין של הליכוד כבר דן בנושא ואישר את חוקיות המהלך.