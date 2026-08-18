( יונתן זינדל / פלאש90 )

הסערה סביב תוצאות הפריימריז בליכוד נמשכת, וכעת מגיעה דרמה סביב מיקומו של שר הכלכלה ניר ברקת.

על פי הדיווח של הפרשן הפוליטי עמית סגל, ברקת צפוי לסיים את המרוץ במקום ה-24 ברשימה, המקום הריאלי האחרון המיועד למועמדי הרשימה הארצית. עם זאת, סגל מדגיש כי מיקום זה אינו מבטיח לברקת מקום בטוח בכנסת הבאה. לראש הממשלה בנימין נתניהו ישנה היסטוריה ארוכה של טיפול במועמדים שנחשבים מבחינתו לבעייתיים והגיעו למקום הריאלי האחרון. סגל מזכיר כדוגמה את בחירות 2009, אז המציא נתניהו פרשנות תקנונית ייחודית כדי לדחוק משם את משה פייגלין.

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כעת, התרחיש עלול לחזור על עצמו באמצעות מנגנון השריונים העומד לרשותו של נתניהו. במידה ונתניהו יבחר לשריין במקום ה-24 מועמד חיצוני, כמו למשל איש 'תקווה חדשה' מישל בוסקילה, מהלך כזה יעיף את ברקת במורד הרשימה עד למקום ה-32, הלא ריאלי.