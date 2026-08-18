בדרך הביתה: חנוך מילביצקי בתגובה ראשונה לתוצאות הפריימריז

חנוך מילביצקי בתכנית כיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

יו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי הגיב הבוקר (שלישי) לתוצאות המסתמנות של הפריימריז בליכוד, אשר הציבו אותו במקום ה-22 הנחשב כלא ריאלי. בדבריו קיבל את תוצאות ההצבעה ואיחל הצלחה לאלו שייכנסו לרשימת הליכוד בכנסת ה-26. "דמוקרטיה זו דמוקרטיה, גם כשהתוצאות באות לך פחות בטוב" אמר מילביצקי. "רוצה לאחל הצלחה גדולה לנבחרת שבחרו חברי הליכוד. משימות ואתגרים גדולים בפתח".

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לצד מילביצקי, רשימת השמות הבולטים שנמצאים בשלב זה מחוץ למקומות הריאליים כוללת בין היתר את השרות מאי גולן ועידית סילמן, השר אבי דיכטר, וחברי הכנסת חנוך מילביצקי, ניסים ואטורי ואריאל קלנר. גם ששון גואטה נמצא הרחק מהמקומות שצפויים להכניס אותו לכנסת.