יועצו לשעבר של נתניהו טוען: "הליכוד במצב לא טוב"

נתניהו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

אביב בושינסקי, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ניתח היום (שלישי) את תוצאות הפריימריז בליכוד וטען כי נתניהו השיג שליטה כמעט מוחלטת במפלגה. לצד זאת, הוא מתח ביקורת על הרשימה המסתמנת והעריך כי היא תתקשה למשוך מצביעים חדשים.

"נתניהו נהנה מהגמוניה, לא יהיו לו יריבים, הוא חיסל את כל מתנגדיו. כל מתנגדיו התאדו", אמר בושינסקי בשיחה עם ענת דוידוב וגדעון אוקו ב־103fm. עם זאת, הוסיף: "לטעמי הרשימה הזו מאוד חיוורת. בסך הכול לנתניהו יש רשימה נוחה מאוד". לדבריו, ראש הממשלה השיג כמה מהיעדים שסימן לפני ההצבעה: "נתניהו קיבל את מה שהוא רצה, מירי רגב אישה ראשונה, עידית סילמן ומאי גולן בחוץ, לא אבידה גדולה לפוליטיקה הישראלית". בושינסקי התייחס גם להישג של שר המשפטים יריב לוין, שהגיע למקום השני למרות הביקורת כלפיו בתוך המפלגה. "הרבה אנשים בליכוד כעסו עליו שהוא היה ברוטאלי ברפורמה המשפטית", אמר, אך הבהיר כי התוצאה אינה אסון עבורו. מנגד, הוא הופתע ממיקומו הנמוך של יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. "ביסמוט התברג נמוך מאוד. כשדיברו על חסידי גור שנדחפו לפריימריז של הליכוד, חשבו שהוא יתברג גבוה מאוד".

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לדבריו, גם אבי דיכטר עשוי להישאר מחוץ לכנסת הבאה. "אבי דיכטר כנראה בחוץ, שהוא הביטחוניסט היחיד בליכוד", אמר. "במצב הנוכחי הרשימה לא כל כך אטרקטיבית למי שרוצה להיות במפלגת השלטון".

בושינסקי העריך כי נתניהו יידרש כעת לצרף דמויות חדשות: "עכשיו הכול תלוי אם נתניהו יצליח לגייס שחקנים שיהפכו את הרשימה לחדשה יותר ולטובה יותר".

למרות השליטה של נתניהו במפלגה, בושינסקי זיהה מוקד כוח חדש שעשוי להטריד אותו. "יש פה ציר חדש: ביטן־ברקת, למרות שהם לא אוהבים אחד את השני", אמר. לדבריו, נתניהו מעוניין למנוע מצב של "סיעה בתוך סיעה" או רשימה פורשת.

באשר לבחירות הכלליות, בושינסקי נשמע פסימי: "הרשימה הזאת? אני לא חושב שהיא תהיה כל כך אטרקטיבית, הליכוד במצב לא טוב". לדבריו, נתניהו בונה על כ־640 אלף מצביעים חדשים, שלהם נטייה להצביע לימין.