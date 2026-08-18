מהדלת האחורית: המועמדת שפרשה מהפריימריז מועמדת לשיריון בליכוד

לצד הדיונים על הצעות שריון לדמויות בכירות, שם נוסף שעלה בימים האחרונים על שולחן השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא חברת הכנסת צגה מלקו, שכזכור הודיעה על פרישתה מהתמודדות בפריימריז.

על פי הדיווח באתר 'מעריב', בקרב בני הקהילה האתיופית מתנהלת בימים אלה פעילות נרחבת למען שריונה ברשימת הליכוד לכנסת. במסגרת המאמצים, 32 קייסים, מנהיגיה הרוחניים של העדה, חתמו על מכתב רשמי שנשלח לנתניהו, ובו ביקשו באופן יזיר להבטיח את מקומה ברשימה המשוריינת.