בעקבות תוצאות הפריימריז: נתניהו שוקל לשריין את בכיר הליכוד לשעבר

נתניהו וברקת ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

עם סיום יום ההצבעה ופרסום התוצאות הסופיות בפריימריז של הליכוד, תשומת הלב של ראש הממשלה בנימין נתניהו עוברת לשמונה משבצות השריון העומדות לרשותו, המאפשרות לו לעצב את פני הרשימה לכנסת גם לאחר הכרעת המתפקדים.

על פי דיווח במעריב, אתמול (שני) חזר למרכז הבמה שם מרכזי שמבהיר את כיוון המחשבה של ראש הממשלה: שר האוצר לשעבר משה כחלון. כחלון הגיע להצביע בקלפי בחיפה, ושם הועבר לו מסר מטעמו של נתניהו באמצעות בכירים במפלגה: "אם אתה רוצה, אני שומר לך מקום גבוה". נכון שלב זה, כחלון לא דחה את ההצעה אך גם לא מיהר לקבל אותה. בשיחות עם מקורביו ציין כי טרם התקבל מבחינתו החלטה סופית בנוגע לחזרה לחיים הפוליטיים.

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הרקע למהלך מגיע בעקבות סקרים פנימיים שערכו בליכוד בתקופה האחרונה סביב סוגיית יוקר המחיה. הממצאים הראו כי כחלון עדיין מזוהה בציבור בצורה חזקה מאוד עם המאבק במחירי הדיור ויוקר המחיה, מה שהופך אותו למועמד בולט לחיזוק הרשימה בתחום הכלכלי.