יאיר גולן: "מברך את הליכוד על רשימה מצוינת"

תגובה ראשונה באופוזיציה: יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס הבוקר (שלישי) לתוצאות הפריימריז בליכוד, כשבדבריו טען כי הוא מברך את המפלגה על "רשימה מצוינת" - אך בהמשך הבהיר במה מדובר בפועל.
"ברצוני לברך את הליכוד על רשימה מצוינת שנבחרה היום" אמר גולן. "רשימה שמבטיחה את תבוסת הליכוד ואת ניצחון המחנה הדמוקרטי והליברלי".
לטענתו, מדובר ב"רשימה של עבריינים מורשעים, של חשודים שממתינים להכרעת פרקליטות, של עסקנים, של צעקני טיקטוק שלא עשו דבר למען אזרחי ישראל ואף לא למען הבוחרים שלהם".
גולן סיכם את דבריו במסר לליכוד: "בהצלחה באופוזיציה".
0 שרים ברשימה שעבדו בשבילנו באמת! הבטיחו משילות וקיבלנו רשימה של צעקנים שעובדים רק בשביל הכיסא שלהם