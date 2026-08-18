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יאיר גולן: "מברך את הליכוד על רשימה מצוינת"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיב לתוצאות הפריימריז בליכוד כשאמר כי הוא "מברך את הליכוד על רשימה מצוינת שנבחרה היום"

09:06
5 תגובות
יאיר גולן (אבשלום ששוני / פלאש90)

תגובה ראשונה באופוזיציה: יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס הבוקר (שלישי) לתוצאות הפריימריז בליכוד, כשבדבריו טען כי הוא מברך את המפלגה על "רשימה מצוינת" - אך בהמשך הבהיר במה מדובר בפועל.

"ברצוני לברך את הליכוד על רשימה מצוינת שנבחרה היום" אמר גולן. "רשימה שמבטיחה את תבוסת הליכוד ואת ניצחון המחנה הדמוקרטי והליברלי".

לטענתו, מדובר ב"רשימה של עבריינים מורשעים, של חשודים שממתינים להכרעת פרקליטות, של עסקנים, של צעקני טיקטוק שלא עשו דבר למען אזרחי ישראל ואף לא למען הבוחרים שלהם".

גולן סיכם את דבריו במסר לליכוד: "בהצלחה באופוזיציה".

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