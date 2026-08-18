יאיר גולן: "מברך את הליכוד על רשימה מצוינת"

יאיר גולן ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

תגובה ראשונה באופוזיציה: יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס הבוקר (שלישי) לתוצאות הפריימריז בליכוד, כשבדבריו טען כי הוא מברך את המפלגה על "רשימה מצוינת" - אך בהמשך הבהיר במה מדובר בפועל.