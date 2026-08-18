אחרי שהודחה מהליכוד: "מאי גולן תשוריין אצל בן גביר"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

על רקע התקדמות ספירת הקולות והתבהרות תמונת המצב בבחירות המקדימות בליכוד, השרה לשעבר לימור לבנת תוקפת בחריפות את פני המפלגה כיום ומפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי ראש הממשלה.

"זה הליכוד החדש, זה לא מפתיע. הליכוד החדש הזה הוא ליכוד קיצוני, חרדי וכהניסטי יותר", אמרה לבנת בהתייחסות ראשונה לשמות שבלטו בצמרת הרשימה. בדבריה התייחסה לזינוק של דמויות שונות בדירוג והסבירה: "אלמוג כהן מרשימתו הכהניסטית של בן גביר פתאום קפץ, זינק ועקף שרים ותיקים וחברי כנסת. זה לא מקרי וזה לא משהו שאפשר ליפול מהכיסא מרוב תדהמה. ככה נראה הליכוד היום. השתלטו על הליכוד גורמים זרים".

עוד באותו נושא ירון אברהם: צחקו עליו במשך שנים, הבוקר הוא צוחק על כולם חדשות סרוגים

לבנת הוסיפה והעריכה כי השינויים ברשימה יובילו גם למעברים פוליטיים נוספים: "אין לי שום ספק שמאי גולן תשוריין אצל בן גביר – במקור היא הייתה חברה בעוצמה יהודית, והיא בעצמה אמרה שהליכוד וכהנא זה אותו דבר. זה הליכוד היום וזה מה שביבי עשה ממנו".