צה"ל עדכן: אותרו עצמותיו של הנעדר יהודה כץ ז"ל

אחרי 44 שנה: צה"ל עדכן כעת (שלישי) את בני המשפחה כי נמצאו עצמותיו של החלל יהודה כץ ז"ל, שהיה הנעדר אחרון מקרב סולטאן יעקוב ב-1982. כך דיווח הבוקר כתב גלי צה"ל דורון קדוש.

קרב 'סולטאן יעקוב' במלחמת לבנון הראשונה הסתיים עם 21 הרוגים וכ-30 פצועים. שלושה חיילים נעדרו מהקרב: זכריה באומל, צבי פלדמן ויהודה כץ, תלמידי ישיבת הסדר שגויסו למילואים במלחמה.

כץ היה האחרון מהקרב שהוגדר כנעדר, אחרי שב-2025 הוחזרה גופתו של פלדמן ז״ל במבצע חשאי של המוסד. ב-2019 גופתו של באומל ז״ל הוחזרה בסיוע של רוסיה, אחרי שהיא אותרה בבית קברות במחנה הפליטים אל ירמוכ.

בעקבות העדכון הנוכחי של צה"ל, נותרו כעת רק שני נעדרים:

רון ארד

הנווט השבוי רון ארד, צנח בלבנון אחרי שמטוסו נפל בעקבות תקלה טכנית. הוא נלכד על ידי ארגון המחבלים השיעי אמל, והועבר לידיים איראניות. ככל הנראה הוא הוחזק בלבנון או הועבר לאיראן. ישראל חטפה את השייח מוסטפה דיראני שהחזיק בו, כדי שישמש קלף מיקוח, אך בית המשפט שיחרר אותו. מאז שנת 1988 אין מידע ודאי על מה שעלה בגורלו.

גיא חבר

גיא חבר הוא לוחם בחיל התותחנים, שנעלם בשנת 1997 ברמת הגולן. במשך זמן רב לא נחשב כנעדר, אך לאחר מאבק של המשפחה הוא הוכרז כחייל נעדר, ונעשו מאמצים רבים לאתרו. במהלך השנים עלו סברות לפיהן הוא נחטף לסוריה ומוחזק שם, ואלה חוזקו על ידי עדויות מתוך סוריה של ארגוני מחבלים ושל אסירים שטענו כי ראו אותו. סברה אחרת מדברת על כך שהתאבד בעקבות סכסוך עם מפקדו.