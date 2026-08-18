הזינוק, האכזבה והקרב האחרון: הפתעות הפריימריז בליכוד

אלמוג כהן ( צילום: Liron Moldovan/Flash90 )

תוצאות הפריימריז בליכוד מספקות הבוקר (שלישי) לא מעט הפתעות, עם זינוקים מרשימים של כמה מועמדים לצד הסתבכות של שמות שנחשבו עד לאחרונה לחזקים במיוחד במפלגה.

אחת ההפתעות הגדולות ביותר מגיעה מכיוונו של סגן השר אלמוג כהן. אחרי שהצטרף להתמודדות בפריימריז רק כשבוע לפני פתיחת הקלפיות, כהן הצליח בתוך זמן קצר במיוחד לבנות תמיכה בקרב המתפקדים ולהגיע עד למקום השמיני ברשימה הארצית. מדובר בתוצאה בולטת במיוחד בהתחשב בכך שמולו התמודדו שרים וחברי כנסת ותיקים המחזיקים במשך שנים במנגנוני שטח ובקשרים עם מתפקדי הליכוד. הפתעה נוספת נרשמה בגזרת יו"ר הקואליציה אופיר כץ. בעוד שמרבית תשומת הלב לפני הפריימריז הופנתה לבכירים כמו יריב לוין, אמיר אוחנה, מירי רגב וניר ברקת, כץ הצליח להתברג במקום החמישי. התוצאה מציבה אותו בצמרת הליכוד ומחזקת משמעותית את מעמדו הפנימי במפלגה לקראת הכנסת הבאה. גם טלי גוטליב עמדה במוקד מערכת הפריימריז. חברת הכנסת זכתה לנוכחות תקשורתית גבוהה במיוחד, ובימים האחרונים אף פורסמו דיווחים על חשש בצמרת הליכוד מפני האפשרות שתגיע למקום גבוה מאוד. בסופו של דבר, גוטליב סיימה במקום ה-12 ברשימה הארצית. בשל שילוב השריונים ונציגי המחוזות, היא צפויה להיות משובצת במקום ה-20 ברשימת הליכוד לכנסת.

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אולי ההפתעה השלילית הגדולה ביותר נמצאת דווקא אצל ניר ברקת. מי שכיהן כראש עיריית ירושלים, משמש כשר הכלכלה ונחשב במשך שנים לאחד מבכירי הליכוד, מצא את עצמו הרחק מצמרת הרשימה.

ברקת נאבק כעת על המקום הריאלי האחרון, בקרב צמוד שעשוי לקבוע אם יישאר בכנסת הבאה או ימצא את עצמו מחוצה לה.