ירון אברהם: צחקו עליו במשך שנים, הבוקר הוא צוחק על כולם

הבחירות המקדימות בליכוד הגיעו לסיומן, והבוקר כבר מסתמן המנצח הגדול של הלילה: השר אלי כהן, שהצליח להתברג במקום הראשון ברשימה הארצית בפער יציב ומרשים.

הכתב ופרשן חדשות 12 ירון אברהם, התייחס להישג היוצא דופן של כהן, שעשה את דרכו לליכוד ממפלגת "כולנו", והזכיר את הדרך הארוכה שעבר עד לצמרת מפלגת השלטון.

"צחקו על אלי כהן שנים שהוא פוקד כל חתונה ובר מצווה. הבוקר הוא צוחק על כולם", כתב אברהם. בדבריו הוסיף כי "הפוליטיקאי שעבר מ'כולנו' הוכיח שפיצח את השיטה ובגדול. מתמקם בקלילות במקום הראשון ברשימה ובפער די יציב".