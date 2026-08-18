שופט בית המשפט העליון הותקף מילולית בבריכת שחייה

שופט בית המשפט העליון דוד מינץ, הותקף באלימות מילולית בבריכה, לאחר שסיים לשחות על ידי אדם שזיהה אותו. דוברות הרשות השופטת לא נמסרה תגובה לאירוע.

לפני מספר ימים, התקיים דיון סוער וטעון בבית המשפט העליון סביב סוגיית חוק המעצרים השופט דוד מינץ ועו"ד החרדי נתן רוזנבלט, התווכחו ביניהם סביב השאלה האם ראוי להציב אדם דתי בדילמה בין חוקי המדינה לבין ציוויי התורה?

העימות הגיע לשיאו כאשר עו"ד רוזנבלט הציג את עמדתו העקרונית בפני ההרכב: "השאלה שעומדת בפני בית המשפט, האם במדינה יהודית זה ראוי להעמיד אדם בפני הדילמה האם הוא רוצה לשמוע בקול התורה או בקול החוק?"

השופט מינץ לא הצליח להסתיר את תדהמתו ושאל: "אדוני, עם כל הכבוד, אני מתאפק, אני שומע את הדברים ופשוט לא מאמין למה שאני שומע, יש איסור תורני להתגייס?".

רוזנבלט השיב לו: "כן". השופט מינץ ענה : "כנראה שזה נתון במחלוקת רצינית מאוד, כנראה".

רוזנבלט: "כל גדולי ישראל". השופט מינץ: "לא כל גדולי ישראל, אדוני כנראה מדבר באופן מגזרי, עם כל הכבוד, מה זה הדבר הזה?"